ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Образ впливає на психіку: Леся Нікітюк вразила радикальною зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.12.2019 - 12:56
Образ впливає на психіку: Леся Нікітюк вразила радикальною зміною іміджу
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк забавно танцює і співає в новому образі

Леся Нікітюк не перестає дивувати шанувальників яскравими образами і несподіваними перевтіленнями. Українська телеведуча не сидить на місці і постійно знімається в нових проектах. Для чергового "творчого експерименту" Лесі довелося приміряти незвичну роль - чито вчительки, чи то просто "класичної жінки з 90-х".

Нікітюк з'явилася в строгому костюмі зі спідницею-олівцем і закритою кофтиною в бордово-білій гамі. На ногах - високі шкіряні чоботи. Окремої уваги заслуговує зачіска ведучої. Для нового образу Нікітюк приміряла перуку коротко стриженого каштанового волосся. Макіяж також відповідає оригінальному луку - жирні губи, акцент на очі. А ось з аксесуарів - масивні бузкові сережки.

При цьому на опублікованому в "сторіз" відео Нікітюк, як правило, захоплює невичерпним почуттям гумору та самоіронії. Підіграючи своєму виходу Леся співа й пританцьовує.

"Образ впливає на психіку людини", - коментує відео Нікітюк.

Леся Нікітюк в образі вчительки

Образ впливає на психіку: Леся Нікітюк вразила радикальною зміною іміджу

Образ впливає на психіку: Леся Нікітюк вразила радикальною зміною іміджу

Доречі, до цього Нікітюк показала шанувальникам цілком стильний повсякденний образ на зиму 2019. Леся сфотографувала своє відображення. Ведуча позує у зручних візерункових штанах, білосніжному светрі грубої в'язки, короткій куртці зі штучного хутра, черевиках. З аксесуарів - стильна сумка-клатч. Також окремої уваги заслуговує зачіска телеведучої - модна "Мальвіна". Вийшов дуже трендовий образ на кожен день.

Образ впливає на психіку: Леся Нікітюк вразила радикальною зміною іміджу

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала "стилный батл" зі своїми колегами і подругами.

Милі та закохані: Ольга Фреймут зачарувала рідкісним спільним виходом з чоловіком "Побачити випалі очі співрозмовника": Маша Єфросиніна потужно висловилася про ставлення до свого віку
Новини України Леся Нікітюктелеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся