"Только для девушек": Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк неожиданно решила посетить Китай.

Соответствующие кадры она опубликовала на свою страничку в Instagram. На них можно увидеть 32-летнюю Никитюк в окружении местных экзотических блюд.

"Привет, Китай! Полезный завтрак по-китайски! Только для девушек:

- Суп из черного ворона и его гнезда)

- Голова селезня и его яйцо!

- Пельмешки с коровьим выменем.

Очень питательно и лаконично!" - написала в сети Леся. Также она проиллюстрировала данные блюда.

Подписчики знаменитости высказали свои мнения по поводу данных блюд:

Крутяк. За тобой не успеть. Как у Высоцкого "Сегодня она сдесь, а завтра будет в Осло...". А еда в Китае и правда ничего. И оформлять, черти, умеют.

На второй фотке птеродактиль???

Жесть.

В Китай нужно ездить тем, кто хочет похудеть.

Зато фигура не пострадала. Лесина диета—смотреть можно,есть нельзя!

Из этого всего красивая только Леся. Остальное - гадость.

(Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

(Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

(Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что Леся Никитюк имеет большой опыт путешествий. Во время того, как звезда была ведущей шоу "Орел и Решка", она объездила буквально весь мир.

Напомним, ранее Леся Никитюк поразила радикальным изменением имиджа.