З тобою мені так комфортно: падчерка Потапа вперше розповіла про коханого

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

Дівчина зворушила мережу милим визнанням про коханого

22-річна дочка Потапа і колишньої дружини репера Ірини Горової Наталія має чимало підписників в Instagram і регулярно спілкується з ними і ділиться новинами зі свого життя. Так, нещодавно дівчина похвалилася стрункими формами в шортах і топі й детально розповіла, що саме допомогло їй схуднути - до речі, вона зайнялася фігурою ще з лютого. Наташа майже не стосується теми свого особистого життя, проте в новій публікації вона зробила зворушливе зізнання про свого коханого, за яким дуже сумує на карантині.

Горова поділилася милим домашнім фото, на якому вона зображена розпатланою, без макіяжу і з висунутим язиком. Також дівчина показала парочку цікавих кадрів з обранцем - у кадр потрапили тільки по одному оку її і хлопця, при цьому молоді люди явно лежать поряд.

Як зізналася Наташа, їй дуже комфортно з коханим і вони можуть відверто говорити про все на світі.

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

"В якийсь момент в твоєму житті з'являється людина , яка відкриває тебе з іншого боку. Допомагає зрозуміти і полюбити себе. А може бути тільки підштовхне до усвідомлення і прийняття себе.



Якось кумедно. Я ревнива до остраху, але з тобою мені так комфортно. Мені подобається обговорювати фігуру інших дівчат і не боятися слів «вау, оце у неї жопа звичайно». Навпаки , приємно усвідомлювати, що я МОЖУ поділитися з тобою чиїмось фото. Адже ти чесно скажеш свою думку про неї, без страху моїх можливих ревнощів).



З тобою вільно можна поговорити про багато що без сварок , обидок і непорозумінь. Адже у будь-яких стосунках головне що? Довіра.

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)



Як багато ми боїмося сказати. Боїшся образити - краще промовчу. У мене є подруга/друг - але раптом буде ревнувати , напевно буду спілкуватися в таємниці від своєї другої половинки. Вона показала фото своєї красивої подруги/моделі - що сказати? Стрьомна , щоб не злилася або сказати правду і посваритися? І багато банальних прикладів можна навести, на ґрунті тих же ревнощів.



Але що зараз інакше? Можливо те, що ми говоримо правду? І я не кажу що ідеально - особливо зараз, на відстані через карантин. Є й непорозуміння і сварки. Але ми чесні один з одним, а в цьому і вся різниця. Почни говорити правду і ти помітиш, як навколо тебе все змінюється. P. S. Ти напевно перший після моєї сім'ї, кому я можу показати пости перед публікацією, щоб почути чесну думку і критику", - докладно поділилася своїми почуттями і емоціями прийомна дочка Потапа.

Фолловери подякували за її відвертість і пораділи її щастю.

Нагадаємо, раніше падчерка Потапа Наталія Горова вразила результатами схуднення і показала фото цього і минулого року, для порівняння.