Що я тільки не пробувала: падчерка Потапа розкрила секрет свого схуднення

Наталія Горова разом з Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Дівчина похвалилася успіхами в зниженні ваги і новим спортивним одягом

22-річна дочка Потапа і колишньої дружини репера Ірини Горової Наталія активно веде свою сторінку в Instagram і спілкується з підписниками. Чимало уваги дівчина приділяє питанням підтримки фігури, яку не соромиться демонструвати в досить відвертих образах. Приміром, нещодавно вона взяла участь в трендовому флешмобі і похвалилася пікантним луком з подушкою замість сукні. Останнім часом Наталія вела боротьбу із зайвою вагою, так як трохи погладшала.

Почала дівчина ще в лютому і ось нарешті з'явився результат! Про це щаслива Горова розповіла в новій публікації - а заодно і показала стрункіші форми. Вона приміряла новий комплекс спортивного одягу, який купила собі в якості подарунку за скинуті кілограми.

Наташа позувала на балконі в кроп-топі з рукавами і коротких шортах бежевого кольору, демонструючи пружний прес і стрункі ніжки. У підписі до фото вона розповіла, що саме допомогло їй нарешті побачити мінус на вагах.

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

"Я і шорти. Останній раз носила шорти напевно в 2017-2018 році. Тоді мої ноги були худенькими, підтягнутими. Після цього даний вид одягу став або пляжним (але обов'язково це повинні були бути широкі шорти) або домашнім. Мені було некомфортно, коли при ходьбі я бачила, як теліпаються мої ляшки.



Я мільярд разів намагалася худнути, але звичайно це завжди виявлялося безрезультатно. Що я тільки не пробувала - і курси купувати, і повертатися до дієти, на якій сиділа в 14 років, і голодувати, і відмовлятися від різних продуктів і ніколи не допомагало нічого. «У тебе тенденція з роками товстіти, а не худнути». Ось. Дана фраза від мого головного мотиватора вплинула на моє бажання худнути.



З 10.02 я не їм після 19:00, тільки 2 рази порушувала (приблизно в 19:30-20:00) по причині «не встигла поїсти», домашня вечеря після сауни на дачі».



Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

З 02.03 я дотримуюся рослинного харчування в честь Посту. Я відмовилася від усього тваринного, ні разу не зірвалася. Не виключала алкоголь. І от лише минулого тижня я побачила омріяні -2кг на вагах , Амінь. Одяг, який я давно хотіла, але не купувала через те, що фігура була не такою, як я хотіла. І я собі пообіцяла, що як тільки побачу результат - як додаткова мотивація - куплю собі спортивні костюми від Миронової. І я вирішила крім звичайного костюма купити короткі шорти, щоб моя мотивація нікуди не йшла. До речі, зараз тренуюся за домашньою програмою від Миронової і намагаюся слідувати харчуванню", - докладно поділилася своєю боротьбою за фігуру Наталія.

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

Фолловери пораділи разом з падчеркою Потапа і засипали її компліментами, захоплюючись її фігурою.

Харчування - це 80% успіху

найкрасивіша

Вау яка красуня

Спортсменка і просто красуня

Красуня

Ви мій мотиватор і Ви мене надихаєте

Бомба ракета.

Ви велика молодець. Тепер будете сильніше не тільки фізично, але й духовно і морально

Наталі, ти красуня

відмінна Фігура, дуже мені подобається

Скріншот коментарів (instagram.com/natashka.gorovaya)

Нагадаємо, раніше падчерка Потапа Наталія Горова вразила результатами схуднення і показала фото цього і минулого року, для порівняння.