С тобой мне так комфортно: падчерица Потапа впервые рассказала о возлюбленном

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

Девушка растрогала сеть милым признанием о любимом

22-летняя дочь Потапа и бывшей жены рэпера Ирины Горовой Наталья имеет немало подписчиков в Instagram и регулярно общается с ними и делится новостями из своей жизни. Так, недавно девушка похвасталась постройневшими формами в шортах и топе и подробно рассказала, что именно помогло ей похудеть - к слову, она занялась фигурой еще с февраля. Наташа почти не касается темы своей личной жизни, однако в новой публикации она сделала трогательное признание о своем возлюбленном, по которому очень скучает на карантине.

Горовая поделилась милым домашним фото, на котором она запечатлена растрепанной, без макияжа и с высунутым языком. Также девушка показала парочку забавных кадров с избранником - в кадр попали только по одному глазу ее и парня, при этом молодые люди которые явно лежат рядышком.

Как призналась Наташа, ей очень комфортно с любимым и они могут откровенно говорить обо всем на свете.

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

"В какой то момент в твоей жизни появляется человек , который открывает тебя с другой стороны. Помогает понять и полюбить себя. А может быть только подтолкнёт к осознанию и принятию себя.



Как-то забавно. Я ревнивая до жути, но с тобой мне так комфортно. Мне нравится обсуждать фигуру других девушек и не бояться слов «вау, вот это у неё жопа конечно». Наоборот , приятно осознавать, что я МОГУ поделиться с тобой чьим-то фото. Ведь ты честно скажешь своё мнение о ней, без страха моих возможных ревностей).



С тобой свободно можно поговорить о многом без ссор , обидок и недопониманий. Ведь в любых отношениях главное что? Доверие.

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)



Как много мы боимся сказать. Боишься обидеть - лучше промолчу. У меня есть подруга/друг - но вдруг будет ревновать , наверное буду общаться в тайне от своей второй половинки. Она показала фото своей красивой подруги/модели - что сказать? Стремная , чтобы не злилась или сказать правду и поругаться? И много банальных примеров можно привести, на почве той же ревности



Но что сейчас иначе? Быть может то, что мы изначально говорим правду? И я не говорю что идеально - особенно сейчас, на расстоянии из-за карантина. Есть и недопонимания и ссоры. Но мы честны друг с другом, а в этом и вся разница. Начни говорить правду и ты заметишь, как вокруг тебя все меняется. P.S. Ты наверное первый после моей семьи, кому я могу показать посты перед публикацией, чтобы услышать честное мнение и критику", - подробно поделилась своими чувствами и эмоциями приемная дочь Потапа.

Фолловеры поблагодарили ее за откровенность и порадовались ее счастью.

Напомним, ранее падчерица Потапа Наталья Горовая впечатлила результатами похудения и показала фото этого и прошлого года для сравнения.