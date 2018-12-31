Тищенко, Педан, Філонова та інші відповіли, без чого не уявляють Новий рік

Педан, Філонова, Тищенко (колаж: LITE)

Для багатьох ведучих Новий рік не Новий рік без аромату мандаринів та бою курантів

Популярні ведучі "Нового каналу" відзначили на цікаве запитання: без чого Новий рік для кожного з них — не Новий рік? Читайте і перевіряйте, чи нічого не забули підготувати напередодні свята!

Сімейний Микола Тищенко

Микола Тищенко з дружиною Аллою і сином Давидом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Новий рік для мене не Новий рік, якщо за святковим столом не збирається вся моя сім'я! І якщо в будинку не пахне мандаринами та ялинкою. До речі, обов'язкова умова при прикрасі ялинки — наявність ліхтариків, а також Діда Мороза біля святкового дерева. І ще один незамінний атрибут мого щасливого Нового року — гучний, соковитий і значний бій курантів!" — зізнався ведучий соціального реаліті "Ревізор із Тищенко".

До речі, відзначимо, що раніше Микола Тищенко в коментарі LITE розкрив таємниці зустрічі Нового 2019 року.

Олена Філонова зустріне Новий рік з мандаринками і червоною ікрою

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

"Звичайно ж, без мандаринок і олів'є, які обов'язково повинні бути на новорічному столі. Ще для мене Новий рік не Новий рік, якщо на столі немає червоної ікри. І без шампанського. Звук при відкритті пляшки ігристого не заміниш нічим! І, мабуть, ще один важливий елемент — подарунки. Я люблю отримувати подарунки, але ще більше люблю їх дарувати. А також важливо не забути підібрати різдвяний плейлист. Ось це Новий рік, це свято!" — розповідає ведуча спецрубрики проекту "Ревізор з Тищенка" Олена Філонова.

Олександр Педан втомився працювати в Новорічну ніч

Новорічний Олександр Педан (фото: instagram.com/pedanos)

Ведучий проекту "Екси" Олександр Педан також планує зустріти Новий 2019 рік у колі сім'ї.

"Новий рік не Новий рік без сім'ї, дитячого сміху і подарунків. А ще мандаринів і шампанського. І в цьому році у мене все це буде! Я вже так втомився працювати в Новорічну ніч, що на цей раз вирішив залишитися вдома з рідними. У нас вже стоїть ялинка, частково куплені подарунки. Тому чекаємо", — говорить Педан.

Олена-Крістіна Лебідь, ведуча проекту "Аферисти в мережах"

Олена-Крістіна Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

"Без гірлянд! Навіть якщо немає ялинки, але вся кімната обвішана сяючими гірляндами — відчуття новорічної казки гарантовано!"

Катя Павлюченко, ведуча програми "Таємний агент"

Катя Павлюченко з сім'єю (фото: instagram.com/katushapavluchenko)

"Рідні люди поруч, новорічні мелодії, казка "Дванадцять місяців", фільм "Один вдома", олів'є, хоч я його їсти і не буду, — без цього Новий рік не Новий рік".

Андрій Шабанов, ведучий програми "Таємний агент. Пост-шоу"

Андрій Шабанов (фото: instagram.com/shabanov.rock_n_roll)

"Без загадування бажань в той момент, коли б'є годинник! Під 12 ударів треба загадати бажання. Добре б написати їх на серветці, спалити її, кинути попіл у келих і випити. Для мене Новий рік без цього ритуалу не Новий рік!" — говорить Андрій Шабанов.

Ірина Хоменко, ведуча "Таємний агент. Пост-шоу", "Ревізор: Магазини"

Ірина Хоменко (фото: instagram.com/irina_khomenko)

"Без мандаринок, без 12 годин ночі, без поспіху. Завжди перед Новим роком ти поспішаєш, не встигаєш щось купити до свята, не встигаєш знайти всім подарунки. А ще я пам'ятаю з дитинства, як у коробочці цукерок зверху завжди лежав папірець і найбільше пахнув цукерками, без цього почуття Новий рік для мене не Новий рік".

Нагадаємо, раніше Ірина Хоменко поділилася важливими правилами при виборі продуктів для новорічного застілля. Скористайтеся цими порадами, щоб зустріти Новий рік весело, без харчових отруєнь.

Також раніше ми давали незвичайні рецепти популярних салатів: Оселедець під шубою, Мімоза і Олів'є.

Як зустрічають новий рік в Європі (відео: LITE)