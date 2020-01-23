Тіна Кроль висловилася про роман з Даном Баланом і розсекретила свою дієту

Українська співачка Тіна Кароль не дає стихати чуткам про можливий роман з Даном Баланом. Тим більше артисти знову стали тренерами шоу Голос країни і вже в першому випуску ювілейного десятого сезону проекту демонстрували живий інтерес і навіть ревнували один одного. У новому випуску програми "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" зірка зізналася, що син був не в захваті від новин про потенційного вітчима в його родині.

Співачка зазначає: Веня не готовий, щоб у нього з'явився вітчим. Більше того, йому не подобається той факт, що навколо його мами ходять чутки про роман з всесвітньо відомим співаком.

"Коли він був на "Різдвяних історій", він сказав: "Мені не сподобалися ваші жарти. Що це вони жартують, що ти виходиш заміж за Балана? Навіщо ти підтримуєш ці жарти, ці пусті розмови?" – з посмішкою розповідає українська поп-діва.

Тіна Кароль та Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

"Фішка в тому, що ніхто нічого ніяк не підтримує. Трапився дует, трапилася музика, трапилася магія образів", - ухильно відповіла співачка.

Також вона розповіла про зворушливий дуетний номер з Даном Баланом під час виконання пісні "Домою" на музичній премії M1 Music Awards 2019. Тіна відкрила таємницю створення пісні і зізналася, хто був ініціатором романтичної постановки.

"Народилася ідея заспівати дует. Не у мене. Я погодилася одразу. Ніякої вигоди для себе не шукала. Заспівати в один мікрофон запропонувала я, тому що це красиво, по-домашньому", - згадує вона.

Відео: YouTube/M1 Music

Крім того, в рамках програми Тіна Кароль зізналася, що тікала з побачення та комплексувала через зовнішність.

Поп-діва розсекретила і свою систему харчування. Виявилося, що вона дотримується кето-дієти. "Я їм жири. Жир вбиває жир. Я їм олію, я їм вершки, я їм сало. І все жирне, що кажуть, що не можна. Жирний бульйон..." - зізналася вона. За словами артистки, її максимальна вага становила 80 кг, а мінімальна – 62-63 кг.

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Відео YouTube/ Люкс ФМ

Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила образом у срібный "космічній" сукні від українського бренду.