"Я горю": Дан Балан не на жарт приревнував Тіну Кароль до учасника шоу Голос країни-10

Дан Балан і Тіна Кароль (фото: 1+1)

Тіна змогла підігріти інтерес Балана

У неділю, 19 січня, на телеканалі 1+1 успішно відбулася прем'єра десятого ювілейного сезону Голосу країни, який запам’ятався спільною піснею тренерів, тріумфальним поверненням фіналістки четвертого сезону Ольги Мельник та емоційним виступом Даніеля Салема, який прийшов на проект заради донечки. Прем’єрний випуск «Голосу країни» став найкращою програмою тижня за аудиторією 18-54 50К +, а охоплення за аудиторією 4+ склало більше 5 мільйонів телеглядачів.

Вокальна битва епохи розпочалася зі спільного виступу усіх п’ятьох тренерів – Тіни Кароль, Дана Балана, MONATIK, ПТП та NK, які виконали яскравий хіт «Bad guy» Billie Eilish. Вперше наставники у новому складі зібралися на одній сцені та запалили глядачів у залі неймовірним вокалом, вражали танцями та потужною енергетикою.

Відкриття 10-го сезону шоу Голос країни

Традиційно на проект «Голос країни» приходять не тільки народні герої, але і відомі зірки, яких знає і любить вся країна. Цього разу за втіленням своєї дитячої мрії про велику сцену прийшов телеведучий, експерт «Одруження наосліп», учасник Танців з зірками 2019 Даніель Салем: «З дитинства я завжди мріяв стати рок-зіркою. Я хочу показати своїй донечці, що не потрібно нічого боятися, я хочу її надихати. Три роки тому, я дізнався, що маю новоутворення у щитоподібній залозі, і це був такий дзвіночок, що життя не нескінченне, і якщо ти будеш просиджувати його, то воно пролетить повз тебе, як гарне кіно. Я обрав бути у кіно. Якщо є мрія, то ти можеш до неї доторкнутися, адже ніколи не пізно змінювати своє життя, насолоджуватись ним, тож, не витрачайте його марно».

Даніель проникливо виконав безсмертний хіт Володимира Висоцького – «07» та розгорнув одразу два крісла – Тіни Кароль та ПТП і NK. По закінченню виступу ведучий просто зі сцени зателефонував по відео-дзвінку своїй чотирирічній донечці Луні, адже вона дуже чекала, що тато пройде у шоу.

Тіна, як тільки повернулась до Даніеля, одразу вигукнула – «Ти мій», чим викликала ревнощі Дана.

При цьому ревнощі Дана на цьому не закінчилася.

«Ти безумовно талант і дуже добра людина. Людина родини, майже ідеальний», - говорила Тіна Даніелю.

«Ти так добре його знаєш? - перебив Тіну Балан. - Настільки глибоко, що ти вже знаєш, що він ідеальний. Вмієш ти це робити».

Ведучий вирішив, що хоче продовжити участь у шоу, та обрав команду Тіни Кароль.

Даніель Салем на шоу Голос країни-10

Ювілейний сезон відзначився сильними голосами та неординарними тембрами, за які розгорілася неабияка боротьба між тренерами. За результатами першого дня, Тіна Кароль та Дан Балан вибороли у свої команди по два учасника, ПТП та NK забрали до себе лише одного учасника, а MONATIK став лідером за кількістю вокалістів — у його команді 3 вокалісти.

Одним з найяскравіших учасників став 22-річний вчитель історії Назар Яцишин, який чуттєво виконав пісню Lady Gaga «Shallow». Прихід на шоу для хлопця був доленосний, адже він як раз постав перед складним вибором – чи далі викладати історію, чи йти у музику. «Зараз я викладаю учням 6,7-х класів історію України у невеличкій львівській школі. Але ще змалечку, коли я переглядав різні концерти, кліпи, я уявляв себе там, на сцені. Я пишаюся тим, що я знаю історію нашої країни, але сьогодні я готовий стати частиною музичної історії». Хлопцю вдалось розгорнути три крісла, а Дан Балан, який став його наставником, так прокоментував виступ хлопця: «Я можу з перших секунд впізнати талант. В тебе є все: правильна техніка, серце, але замість одного, в тебе десь три-чотири-п’ять сердець. Я це одразу почув».

Назар Яцишин виконав пісню Lady Gaga «Shallow»

Цього сезону тріумфально повернулась на «Голос країни» двадцятичотирічна Ольга Мельник, яка йшла до своєї мрії довгих шість років. Дівчина вже брала участь у четвертому сезоні шоу і посіла третє місце у фіналі, але не змогла скористатися своїм шансом стати зіркою через стан здоров’я: «М’язи у спині не витримали у той момент. Мені тоді було 19 років, я молода дівчина, а відчувала себе повністю старою. Ногу віднімало, я не могла ані ходити, ані лежати, нічого не могла. Депресія була жахлива. Скільки років пройшло, а мені досі задають це запитання: «Чому ти у Вінниці залишилась, чому ти не в Києві?». Я зрозуміла, що марную свій час і що хочу повернутися на проект. Мені потрібно засяяти по-новому. Десятий сезон – це мій шанс, яким я маю скористатись».

Дівчина виконала хіт Billie Eillish «Lovely» та з перших секунд розгорнула тренерських крісла. Глядачі у залі і тренери аплодували дівчині стоячи, а вона не могла на сцені втримати сліз. «Ти встала на ноги і підняла весь зал і всіх тренерів», - сказав ПТП. Дан Балан так прокоментував виступ: «Я мріяв знайти на проекті такий талант, для якого я міг би писати і кого міг би продюсувати. Я ніколи не використовував ніяких козирів для битви за учасника, але не у цьому випадку – у мене є готова пісня для тебе. Ти мене дуже сильно зачепила, і я хочу писати для тебе пісні». А Тіна Кароль, до якої врешті пішла вокалістка, наголосила, що дівчина – приклад для мільйонів, хто зневірився в себе.

Запам’ятався глядачам виступ і Олександра Календи з Житомира: «Я музикант-початківець, хоча й десять років сумнівався у своїх силах. Сьогодні я не можу втратити свого шансу вийти на цю легендарну сцену, адже цей сезон – ювілейний». Вокаліст виконав хіт Mr.President «Coco Jumbo» та разгорнув до себе всі чотири крісла, ставши першим учасником шоу та команди MONATIK.

Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону «Голосу країни-10» дізнаємось незабаром.

Дивіться «Голос країни» кожної неділі у 21:00 на телеканалі «1+1».