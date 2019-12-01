M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Співачкою року стала Настя Каменських
У київському Палаці спорту 30 листопада відбулася грандіозна церемонія нагородження ювілейної музичної премії "М1 Music Awards. П'ять", яка зібрала найяскравіших і найуспішніших зірок українського шоу-бізнесу. Зазначимо, що в цьому році артисти змагалися у десяти основних номінаціях. Перед початком церемонії селебріті блиснули стильними і ефектними нарядами на червоній доріжці - приміром, екс-Холостяк і ведучий заходу Микита Добринін підкорив total black виходом зі своєю коханою Дарією Квітковою.
Ведучими заходу стали відразу кілька людей - Оля Цибульська, Микита Добринін, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрій Чорновіл, Міла Єремєєва і Вікторія Батуі, а на сцені виступило безліч зірок. Серед них були NK, Michelle Andrade, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, MONATIK, "Час і Скло", "Антитіла", Сергій Бабкін, alyona alyona і Melovin.
Зазначимо, що лідером за кількістю номінацій була група "Время и Стекло", їх у колективу було 5, а також співачки NK і Тіна Кароль, у яких по 4 номінації. В результаті тріумфатором премії став MONATIK, який отримав три статуетки.
"Співак року"
Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Співачка року"
Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Гурт року"
"Всім дякую! Ми дуже стараємося і хочемо подякувати шанувальників! Ваша любов породжує такі прекрасні пісні", – сказав зі сцени Позитив.
Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Прорив року"
Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Кліп року"
Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Хіт року" спільно з радіостанцією "Хіт FM"
Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Рок. Тільки Рок!" спільно з радіостанцією "Радіо Рокс"
Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Червона Рута" спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"
Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Dance Parade" спільно з радіостанцією "KISS FM"
"Золотий грамофон" спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"
Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
Андрій Данилко був відзначений за внесок у розвиток національної музичної індустрії.
Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
Нагадаємо, Настя Каменських з'явилася на червоній доріжці церемонії нагородження М1 Music Awards в облягаючому платті з пікантним вирізом.