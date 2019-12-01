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M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.12.2019 - 14:12
M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачкою року стала Настя Каменських

У київському Палаці спорту 30 листопада відбулася грандіозна церемонія нагородження ювілейної музичної премії "М1 Music Awards. П'ять", яка зібрала найяскравіших і найуспішніших зірок українського шоу-бізнесу. Зазначимо, що в цьому році артисти змагалися у десяти основних номінаціях. Перед початком церемонії селебріті блиснули стильними і ефектними нарядами на червоній доріжці - приміром, екс-Холостяк і ведучий заходу Микита Добринін підкорив total black виходом зі своєю коханою Дарією Квітковою.

Ведучими заходу стали відразу кілька людей - Оля Цибульська, Микита Добринін, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрій Чорновіл, Міла Єремєєва і Вікторія Батуі, а на сцені виступило безліч зірок. Серед них були NK, Michelle Andrade, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, MONATIK, "Час і Скло", "Антитіла", Сергій Бабкін, alyona alyona і Melovin.

Зазначимо, що лідером за кількістю номінацій була група "Время и Стекло", їх у колективу було 5, а також співачки NK і Тіна Кароль, у яких по 4 номінації. В результаті тріумфатором премії став MONATIK, який отримав три статуетки.

Всі переможці M1 Music Awards 2019:

"Співак року"

  • переможець: MONATIK
  • ALEKSEEV
  • MELOVIN
  • Олег Винник
  • Сергій Бабкін

M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Співачка року"

  • Michelle Andrade
  • Джамала
  • переможниця: NKНастя Каменських
  • Злата Огневич
  • Тіна Кароль

M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Гурт року"

  • DZIDZIO
  • KADNAY
  • Mozgi
  • переможці: "Время и Стекло"
  • "Воплі Відоплясова"

"Всім дякую! Ми дуже стараємося і хочемо подякувати шанувальників! Ваша любов породжує такі прекрасні пісні", – сказав зі сцени Позитив.

M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Прорив року"

  • переможець: MELOVIN — "Ти"
  • Артем Пивоварів – No.1
  • alyona alyona – "Велика й смішна"
  • "КОРУПЦІЯ" – "Червоний оксамит"
  • Alina Pash feat. FREEL – "Не пили"

M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Кліп року"

  • Michelle Andrade – Hasta La Vista
  • TARABAROVA – "Мені казково"
  • NIKITA LOMAKIN – "Віолончель"
  • Тіна Кароль – "Вабити"
  • переможець: MONATIK – "щоразу"

M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Хіт року" спільно з радіостанцією "Хіт FM"

  • MONATIK – Love It Ритм
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
  • "Антитіла" – "Вірила"
  • переможці: "Время и Стекло" – "Дім"
  • NKНастя Каменських – "Обіцяю"

M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Рок. Тільки Рок!" спільно з радіостанцією "Радіо Рокс"

  • "Антитіла" – "Вірила"
  • THE HARDKISS – "Коханці"
  • переможці: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
  • Тіна Кароль і "Бумбокс" – "Безодня"
  • Сергій Бабкін – "Моє кохання"

M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Червона Рута" спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"

  • "Время и Стекло" – "Дім"
  • Злата Огневич – "Солодка кара"
  • Віталій Козловський – "Мала"
  • переможниця: NKНастя Каменських – "Обіцяю"
  • М'ята – "Там, де рай"

M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Dance Parade" спільно з радіостанцією "KISS FM"

  • Kishe – "Цю ніч"
  • MARUV – Siren Song
  • переможець: MONATIK – Love It Ритм
  • alyona alyona & Alina Pash – "Падло"
  • "Время и Стекло" – "Дім"

"Золотий грамофон" спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"

  • "Время и Стекло" – "Дім"
  • Оля Цибульська – "Дівчинка"
  • Олег Винник – "Роксолана"
  • переможниця: Тіна Кароль – "Сила висоти"
  • NKНастя Каменських – "Обіцяю"

M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної преміїM1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

Андрій Данилко був відзначений за внесок у розвиток національної музичної індустрії.

M1 Music Awards 2019: всі переможці музичної премії

Фото: переможці М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

Нагадаємо, Настя Каменських з'явилася на червоній доріжці церемонії нагородження М1 Music Awards в облягаючому платті з пікантним вирізом.

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