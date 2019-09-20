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"Неймовірно красива": Тіна Кароль показала рідкісне фото мами-іменинниці

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.09.2019 - 10:38
"Неймовірно красива": Тіна Кароль показала рідкісне фото мами-іменинниці
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка привітала маму з 60-річчям

Тіна Кароль регулярно радує багатотисячну армію шанувальників своїми знімками з фотосесій, різних заходів, а також архівними кадрами, що встигли полюбитися фанам, але ось фото її родини знайти в мережі не так вже й просто. Якщо зірка періодично балує фоловерів появою в стрічці сина Веніаміна, причому, в основному в сторіз, то батьків поп-діви мало хто знає в обличчя. Хіба що в мережі можна побачити дитячі та шкільні фото юної зірки з мамою Світланою Андріївною і папою Григорієм Самуїловичем. Але на цей раз опублікувати знімок рідної людини у співачки привід дуже вагомий.

Справа в тому, що в четвер, 19 вересня, мама Тіни відсвяткувала 60-річний ювілей. З такої нагоди зірка показала фото іменинниці. Мама поп-діви зі стильною короткою зачіскою в ніжно-рожевому вбранні з сітчастою вставкою, намистинками-перлинками та акуратними об'ємними квітами, а також святковим макіяжем позує на камеру.

"Ти сьогодні неймовірно красива. З днем народження, мамо!" - підписала кадр співачка.

&quot;Неймовірно красива&quot;: Тіна Кароль показала рідкісне фото мами-іменинниці

Фото: мама Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)

До речі, в минулому році на фан-сторінці Тіни з'явилося весільне фото батьків – у кінці серпня вони відзначили 39-річчя спільного життя, а значить, в цьому році їх міцному союзу виповнилося 40 років! Тоді шанувальники захоплено мірували, на кого більше схожа зірка – на маму чи на тата?

&quot;Неймовірно красива&quot;: Тіна Кароль показала рідкісне фото мами-іменинниці

Фото: батьки Тіни Кароль instagram.com/tinakarol_fantina

Раніше Тіна Кароль зворушила мережу фото з сином Веніаміном. Співачка показала, як спілкується з хлопчиком по відеозв'язку, адже зараз він живе і вчитися у Великобританії. 10-річний Веніамін приїжджає до мами на канікули.

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