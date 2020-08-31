Тіна Кароль у розкішній сукні без білизни звела з розуму апетитними формами

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка розбурхала зухвалим образом у першому ефірі Танців з зірками

Тіна Кароль приголомшила ефектною появою в першому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2020 - другий рік поспіль співачка виступає співведучою проекту разом з Юрієм Горбуновим. Кадрами в розкішному аутфиті зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для прем'єри чарівна Тіна обрала пікантну вечірню сукню білого кольору від знаменитого бренду David Koma. Наряд відрізняється ну дуже глибоким декольте, а також відвертими розрізами в районі живота і стегон, підкреслюючи спокусливі вигини фігури артистки.

Особливої сміливості і зухвалості луку надає також те, що Кароль не стала надягати під сукню бюстгальтер.

Вона доповнила образ босоніжками на підборах, сережками-висульками і красивим укладанням хвилями, а також ніжним макіяжем.

Тіна Кароль викликала фурор появою на Танцях з зірками в розкішному білому платті без нижньої білизни (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото викликали бурхливе захоплення у фанатів Тіни, які почали обсипати її компліментами і освідченнями в коханні в коментарях.

Ікона

Нереальна

Богиня

Красаа

Ну шикарна!

боже, яка красуня

Які у Тіни очі красиві, дууже важко не дивитися на них

Така дуже гарна

Ви просто ангел

Вмираю

Як же Тіні йде цей макіяж

Я ГОРЮЮ ЦЕ НЕЙМОВІРНО

Біла Королева, люблю

Коли є на що подивитися! Неймовірна

Тіна дуже красива Вам дуже йде цей макіяж

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Тіна Кароль підкорює мережу спільним треком з світовою зіркою Snoop Dogg - прем'єра спільної роботи під назвою Blow Your Mind української поп-діви і всесвітньо популярного американського R&B-виконавця вже відбулася на всіх стримінг-платформах світу.

Раніше Тіна Кароль показала унікальну сукню в одному примірнику, створену для її виступу на День Незалежності.