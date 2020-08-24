З 15 000 намистин і вагою 6 кіло: Тіна Кароль закрутила голову унікальним вбранням з особливого приводу

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка виступила на концерті до Дня Незалежності

Тіна Кароль з разу в раз вражає і захоплює шанувальників розкішними вбраннями, які немов влиті сидять на її виточеній фігурі. Зірка віддає перевагу вбранням від дизайнерів зі світовим ім'ям і любить вітчизняні локальні бренди, створюючи неповторні образи для зйомок і концертів. Так, українська поп-діва прийняла участь у заході, присвяченому Дню Незалежності України, який відбувся на Софійській площі в Києві і вразила ункальным ансамблем, створеним спеціально для неї.

Зірка одягла для особливого випадку оригінальний костюм ручної роботи, вагою близько 6 кг від українського дизайнера Олени Романової. Вбрання складається з 15 500 намистин, а його створення зайняло 180 годин.

Тіна Кароль показала ексклюзивне вбрання ручної роботи (фото: instagram.com/tina_karol)

Унікальний аутфіт складається з короткого топ на бретелях і довгої спідниці з пікантним високим розрізом, який дозволив зірці оголити стрункі ніжки. Вона доповнила вбрання відкритими срібними босоніжками на тонкій шпильці. Співачка традиційно завила густе волосся у великі природні локони і зробила легкий макіяж, який підкреслив її природну красу.

Вона виконала перед шанувальниками попурі з українських хітів, зокрема пісні Ірини Білик "А я пливу у човні" та Наталі Могилевської "Місяць" та авторську композицію "Україна – це ти".

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль показала поблизу розкішне декольте і родимки на тілі, що звело з розуму її шанувальників спокусливою естетикою.