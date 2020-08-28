Це рівень! Тіна Кароль підкорює мережу спільним треком з світовою зіркою Snoop Dogg

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Українська співачка записала спільний хіт зі світовою зіркою

Прем'єра спільної роботи під назвою Blow Your Mind української поп-діви і всесвітньо популярного американського R&B-виконавця Snoop Dogg відбулася на всіх стримінг-платформах світу (Apple Music, Spotify і інших).

Тіна розповіла, з чого почалося співробітництво зі світовою знаменитістю. Так, рік тому вона підписала контракт з незалежним американським лейблом в США.

"Я багато працювала над тим, щоб артист з України міг бути конкурентно спроможним на цьому ринку. Не тільки в нашій країні. Підписала цей контракт, працювала над альбомом, минуло багато часу, перш ніж перші кроки цієї роботи стали суспільно відомі", - згадує артистка.

Фото постера (прес-служба артистки)

Тіна розповіла про спонтанну пропозицію попрацювати зі Snoop Dogg. Один телефонний дзвінок змусив співачку відчути приємний шок, причому не один раз. Вона зізналася, що всього за годину впоралася з поставленим перед нею завданням – записати свій уривок пісні.

"Я сиділа вдома, задзвонив телефон. І представник лейблу мені каже, що у нас для тебе чудова новина, у нас буде співпраця зі Snoop Dog. Це був перший шок! А потім мені кажуть, у тебе є всього годину, щоб записала свій шматок в треку! Ще один шок! Всього лише годину! Я тут же подумала, у нас є класні українські автори. Відразу ж знайшла нову пісню одного з наших українських авторів, я з ним співпрацюю, взяла з неї шматочок, вклала, заспівала, зробили текст. І вийшла цілісна картинка", - зізналася співачка.

Артисти вирішила не знімати кліп через всесвітнью пандемії коронавіруса, а обмежитися lyric-video.

На сторінці Тіни під прем'єрою накопичилося чимало захоплених відгуків перших слухачів.

Це нереально круто

Ось це рівень! Молодчина

Це просто вибух всього

Підірвала всім нам мозок!

Тіна, це бомба

Ну все зрозуміло - це трек року

Це дуже круто!

Просто гармата

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль показала унікальну сукню в одному примірнику, створену для її виступу на День Незалежності.