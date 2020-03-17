Тіна Кароль розповіла про місце перебування сина під час карантину через коронавірус

Вчора на телеканалі «1+1» відбулася прем'єра 30-серійної медичної драми «Доктор Віра», в якій знявся експерт «Одруження наосліп», зірка «Танців з зірками» Даніель Салем. Саундтреком до життєствердного серіалу стала пісня Тіни Кароль «Іди на життя». Даніель і Тіна відвідали студію «Сніданку з «1+1» і розповіли про те, як проходили зйомки, і як змінилося їх життя у зв'язку з карантином.

Зйомка у серіалі «Доктор Віра» - це перший дебют у кіно для Даніеля Салема. Символічно, що як і його герой, Даніель за освітою лікар, протягом року працював лікарем-офтальмологом. В ефірі «Сніданку з 1+1» актор розповів, що йому не доводилось нічого грати на майданчику, він просто уявляв себе на місці персонажа та жив його життям. Цікаво, що спеціально для зйомок Даніелю довелося за допомогою гриму приховувати численні татуювання на руках та торсі. «З самого дитинства я мріяв грати у кіно, а мрії мають властивість здійснюватись. Вочевидь мені було потрібно 10 років вчитись на лікаря, щоб зіграти таку роль», - жартує Даніель та додає, що сцени в операційних зіграні в серіалі дуже реалістично, адже йому є, з чим порівняти. Тіна пояснила акторський успіх свого підопічного з «Голосу країни» тим, що він нічого не грає, а просто є самим собою.

Даніель Салем і Тіна Кароль (фото: 1+1)

Співачка розповіла ведучим «Сніданку з 1+1», як оголошення карантину суттєво змінило ритм життя, адже навіть репетиції на «Голосі країни» зараз відбуваються по відео-зв’язку.

«Зараз контакт з людьми значно обмежився. Ми живемо в новій реальності, ніколи з цим не стикалися раніше і сьогодні потрібно прийняти цей виклик, знайти в собі сили, спокій та рівновагу. Важливо турбуватися про своє здоров’є та піклуватися один про одного», - коментує Тіна.», - коментує Тіна.

Співачка згадала, як повідомила сину Веніаміну про те, що відбувається, щоб не налякати його: «Веніамін зараз повернувся з навчання у Лондоні та знаходиться зі мною. Для мене це був справжній челендж: закривають небо, а дитина повинна повернутися до дому. Під час карантину нам з ним є чим зайнятися, він добре знає англійську, французьку, трохи мене підівчить, а я його підтягну у музиці».

У студії Тіна Кароль виконала проникливий хіт «Иди на жизнь», який став саундтреком до серіалу «Доктор Віра» та вперше акомпанувала собі на гітарі.

Нагадаємо, що сюжет драми розгортається навколо долі кардіохірурга Віри, роль якої виконує Зоряна Марченко. Життя героїні руйнується в один день: її чоловік Андрій (Даніель Салем) несподівано зникає, залишаючи її з хворою донькою, а на порозі їх будинку з'являється жінка, яка представляється його справжньою дружиною. Віра припиняє написання дисертації і повертається в лікарню, в якій працювала раніше, щоб забезпечувати сім'ю. Незважаючи на складні життєві обставини, вона продовжує рятувати людські життя в операційних.

Дивіться нову медичну драму «Доктор Віра» на телеканалі «1+1» з понеділка по четвер о 20:45.