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Пісня Тіни Кароль «Иди на жизнь» стала саундтреком до серіалу «Доктор Віра»

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2020 - 12:20
Пісня Тіни Кароль «Иди на жизнь» стала саундтреком до серіалу «Доктор Віра»
Тіна Кароль (фото: 1+1)

16 березня о 20:45 на телеканалі «1+1» відбудеться прем'єра нової медичної драми «Доктор Віра» з Зоряною Марченко, Дмитром Сарансковим, Марком Дроботом, Мирославою Філіпович у головних ролях та з зіркою «Танців з зірками» Даніелем Салемом

Сюжет драми розгортається довкола долі кардіохірурга Віри, роль якої виконує Зоряна Марченко. Життя героїні руйнується в один день: її чоловік Андрій (Даніель Салем) несподівано зникає, залишаючи її з хворою донькою, а на порозі їх будинку з’являється жінка, яка представляється його справжньою дружиною. Віра залишає написання дисертації та повертається у лікарню, в якій працювала раніше, аби забезпечувати родину. Незважаючи на великі проблеми у власному житті, вона врятує людські життя в операційних.

Символічно, що саундтреком до медичної драми став проникливий хіт Тіни Кароль «Иди на жизнь».

Тіна Кароль - Іди на життя

«Це мотиваційна пісня про довіру до себе і свого внутрішнього «я», яке з дитинства привчали бути усередненим. Більше немає кордонів і рамок для мрійників! Мріяти сміливо, довіряти своїй внутрішній дитині, обирати йти на життя - це гасло і маніфест пісні. Я відчуваю почуття гордості, що саме ця пісня стала офіційним саундтреком до серіалу «Доктор Віра», прем'єра якого відбудеться 16 березня о 20:45 на каналі «1+1». Серіал про труднощі та перипетії, про страх людини перед викликом долі. Але щастя обирає жити, а отже - йти на життя. Музику і слова написав Єгор Солодовников, автор пісні «Сдаться ты всегда успеешь», яка стала для людей соломинкою надії в їх труднощах. Впевнена, що саундтрек до серіалу «Доктор Віра», пісня «Иди на жизнь», стане маніфестом хоробрих сердець», - каже співачка.

Нагадаємо, що головним режисером серіалу став Тарас Ткаченко, який знімав повнометражний історичний фільм за мотивами однойменного роману Василя Шкляра - «Чорний ворон». Головні ролі в серіалі виконали відомі зірки, зокрема учасник проекту «Танці з зірками» й експерт «Одруження наосліп» Даніель Салем, актор серіалу «Сувенір з Одеси» Марк Дробот та Зоряна Марченко, яка відома глядачам каналу за драмою «Дві матері» та «Чорний Ворон» та Дмитро Сарансков. До акторського складу серіалу також увійшли: Ірина Мак, Ольга Морозова, Анатоль Фон-Фідандра, Лі Берлінська, Марія Пікалова, Леся Романова, Олена Хохлаткіна, Наталія Нешва, Ігор Качур, Євген Ламах, Сандро Матеуш, Аліна Кошарна, Таїсія Щурук.

Нагадаємо, серіал «Доктор Віра» буде виходити на телеканалі «1+1» з понеділка по четвер о 20:45.

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