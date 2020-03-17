Тина Кароль рассказала о местонахождении сына во время карантина из-за коронавируса

Вчера на телеканале «1+1» состоялась премьера 30-серийной медицинской драмы «Доктор Вера», в которой снялся эксперт «Одруження наосліп», звезда «Танців з зірками» Даниэль Салем. Саундтреком к жизнеутверждающему сериалу стала песня Тины Кароль «Иди на жизнь». Даниэль и Тина посетили студию «Сніданку з «1+1» и рассказали о том, как проходили съемки, и как изменилась их жизнь в связи с карантином.

Съемка в сериале «Доктор Вера» - это первый дебют в кино для Даниэля Салема. Символично, что, как и его герой, Даниэль по образованию врач, в течение года работал врачом-офтальмологом. В эфире «Сніданку з 1+1» актер рассказал, что ему не приходилось ничего играть на площадке, он просто представлял себя на месте персонажа и жил его жизнью. Интересно, что специально для съемок Даниэлю пришлось с помощью грима скрывать многочисленные татуировки на руках и торсе. «С самого детства я мечтал играть в кино, а мечты имеют свойство сбываться. Очевидно мне потребовалось 10 лет учиться на врача, чтобы сыграть такую ​​роль», - шутит Даниэль и добавляет, что сцены в операционных сыграны в сериале очень реалистично, ведь ему есть, с чем сравнить. Тина объяснила актерский успех своего подопечного из «Голосу країни» тем, что он ничего не играет, а просто остается самим собой.

Даниэль Салем и Тина Кароль (фото: 1+1)

Певица рассказала ведущим «Сніданку з 1+1», как объявление карантина существенно изменило ритм жизни, ведь даже репетиции на «Голосі країни» сейчас происходят по видео-связи.

«Сейчас контакты с людьми значительно ограничились. Мы живем в новой реальности, никогда с этим не сталкивались ранее и сегодня нужно принять этот вызов, найти в себе силы, спокойствие и равновесие. Важно заботиться о своем здоровье и заботиться друг о друге», - комментирует Тина.

Певица вспомнила, как сообщила сыну Вениамину о том, что происходит, чтобы не напугать его. «Вениамин сейчас вернулся с учебы в Лондоне и находится со мной. Для меня это был настоящий челлендж: закрывают небо, а ребенок должен вернуться домой. Во время карантина нам с ним есть чем заняться, он хорошо знает английский, французский, немного меня подучит, а я его подтяну по музыке».

В студии Тина Кароль исполнила проникновенный хит «Иди на жизнь», который стал саундтреком к сериалу «Доктор Вера» и впервые аккомпанировала себе на гитаре.

Напомним, что сюжет драмы разворачивается вокруг судьбы кардиохирурга Веры, роль которой исполняет Зоряна Марченко. Жизнь героини разрушается в один день: ее муж Андрей (Даниэль Салем) неожиданно исчезает, оставляя ее с больной дочерью, а на пороге их дома появляется женщина, которая представляется его настоящей женой. Вера прекращает написание диссертации и возвращается в больницу, в которой работала раньше, чтобы обеспечивать семью. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, она продолжает спасать человеческие жизни в операционных.

Смотрите новую медицинскую драму «Доктор Вера» на телеканале «1+1» с понедельника по четверг в 20:45.