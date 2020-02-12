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Тімур Мірошниченко розсекретив дату хрестин новонародженого сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2020 - 14:20
Тімур Мірошниченко розсекретив дату хрестин новонародженого сина
Тімур Мірошниченко з дружиною і сином (фото: з особистого архіву ведучого)

Раніше Тімур також розповів про вибір імені для маляти

Ведучий програми «Зірковий шлях», що виходить по буднях о 9:30 на каналі «Україна», Тімур Мірошниченко нещодавно вдруге став батьком. Днями шоумен розсекретив унікальну дату, на яку заплановані хрестини дитини.

19 січня у родині шоумена та телеведучого Тімура Мірошниченко відбулося поповнення. Дружина Інна народила йому сина, якого назвали Марко. Хлопчик вагою 3730 грамів та зростом 55 сантиметрів народився у одному з київських пологових будинків.

Тімур Мірошниченко розсекретив дату хрестин новонародженого сина

Тімур Мірошниченко з дружиною і сином (фото: з особистого архіву ведучого)

А днями Мірошниченко розсекретив дату хрестин новонародженого. Важлива подія у родині чоловіка відбудеться 29-го лютого.

  • «40-й день припадає якраз на 29.02. Я жодної секунди не думав, що це може бути інший день. Кажу – тільки 29.02. Тому що це унікальна дата, це рідкісна дата, вона раз на 4 роки», - ділиться з «Зірковим шляхом» Мірошниченко.

Хрещеними Марка стане сімейна пара близьких друзів родини. Тімур Мірошниченко з дружиною також виховують півторарічну доньку Мію.

Тімур Мірошниченко розсекретив дату хрестин новонародженого сина

Тімур Мірошниченко з новонародженим Марком

До речі, раніше молоді батьки розповіли, за яким принципом обирали ім'я синові.

«У нас є концепція італійських імен для дітей. Тепер у нас є Мія і Марк. А ще можна зробити концепцію українських імен, наприклад, Марко і Мія (від Соломії)», – прокоментував Тимур Мірошниченко в ефірі каналу «Україна».

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