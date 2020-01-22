Вже сьогодні готові: Тімур Мірошниченко задумався про народження третьої дитини

Тимур Мірошниченко з дружиною і сином (фото: з особистого архіву ведучого)

Дружина Тимура також підтримує зіркового чоловіка

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», відомий телеведучий Тімур Мірошниченко показав новонародженого сина та розповів про принципи вибору імен дітям. Ведучий програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» Тімур Мірошниченко днями вдруге став батьком. Після ночі, проведеної разом із новонародженим Марком та дружиною, телеведучий заповнив необхідні документи та показав обличчя синочка, а дружина Інна опублікувала милі фото. Після чого зіркова родина в пологовому будинку записала відеозвернення, в якому ведучий запитав дружину про її самопочуття.

«Дуже добре почуваюсь, наче і не народжувала. Вже сьогодні готова народжувати наступну дитину», – сміючись, поділилася дружина Тімура Мірошниченко Інна в програмі «Ранок з Україною».

Тимур Мірошниченко з дружиною і сином (фото: з особистого архіву ведучого)

Новонароджений Марк теж чудово почувається. А тим часом, молоді батьки розповіли, за яким принципом обирали ім’я сину.

«У нас є концепція італійських імен для дітей. Тепер у нас є Мія та Марко. А ще можна зробити концепцію українських імен, наприклад, Марко і Мія (від Соломії)», – прокоментував Тімур Мірошниченко в ефірі каналу «Україна».

Тож, мабуть, наступна дитина Мірошниченків також матиме ім’я з італійським присмаком та починатиметься на літеру «М».

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