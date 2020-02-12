Принцеса Беатріс і її наречений відмовилися від весільних подарунків, попросивши дещо особливе

Принцеса Беатріс і Едуардо Мопеллі Моцці (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Принцеса Беатріс вирішила вчинити благородно

Увага шанувальників королівської сім'ї Великобританії останнім часом особливо активно прикута до ще однієї персони - принцеси Беатріс (старша дочка Ендрю, герцога Йоркського, другого сина королеви Єлизавети II, і Сари, герцогині Йоркської). 31-річна внучка королеви ще восени минулого року оголосила про заручини з бойфрендом-мільярдером Едуардо Мопеллі Моцці. Однак влюбленным доводилось переносити дату весілля. Спочатку батька нареченої, Ендрю звинуватили в секс-скандалі з фінансистом Джеффрі Епштейном, який помер у тюремній камері. Далі була відмову Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків, через що дату розпису знову довелося відкласти.

Більше пара терпіти не може. Тим більше, що у суспільстві через часті переноси весілля Беатріс і Едуардо вже поповзли чутки - а чи не дали їх відносини тріщину?!

Днями принцеса Беатріс і Едуардо Мопеллі Моцці нарешті оголосили дату весілля - 29 травня 2020 року в Королівській каплиці у Палаці Святого Джеймса. Після обміну шлюбними клятвами молодята та їх гості зберуться в садах Букінгемського палацу, де відбудеться пишний прийом. До речі, вся церемонія буде фінансуватися з бюджету нареченого і нареченої. А ось транслюватися в прямому ефірі процес одруження не буде!

Нещодавно журналістам Daily Mail стали відомі подробиці одруження відомої пари. Так, майбутнє подружжя повідомило про рішення відмовитися від подарунків з нагоди свого весілля. Дочка скандального принца Ендрю попросила відомих і заможних гостей витратити гроші на внески в два благодійних фонди — Big Change і Cricket Brings Hope.

Скріншот поста: instagram.com/alltomkungligt.se

Як відомо, фонду Big Change займається реалізацією соціальних проектів, спрямованих на покращення життя молоді Великобританії. Зокрема першочергове завдання фонду на найближчий час - забезпечення гідної освіти для молодих людей країни. А Cricket Brings Hope проводить благодійні матчі про крикету, під час яких збирає гроші для нужденних в Руанді.

При цьому перший фонд Беатріс заснувала в 2010 році. Сама б вона навряд чи змогла заснувати благодійну організацію. Тому принцеса звернулася за фінансовою допомогою до шістьох своїх друзів.