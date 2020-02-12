Тимур Мирошниченко рассекретил дату крестин новорожденного сына

Тимур Мирошниченко с женой и сыном (фото: из личного архива ведущего)

Ранее Тимур также рассказал о выборе имени для малыша

Ведущий программы «Зірковий шлях», выходит по будням в 9:30 на канале «Украина», Тимур Мирошниченко недавно во второй раз стал отцом. На днях шоумен рассекретил уникальную дату, на которую запланированы крестины ребенка.

19 января в семье шоумена и телеведущего Тимура Мирошниченко произошло пополнение. Супруга Инна родила ему сына, которого назвали Марк. Мальчик весом 3730 граммов и ростом 55 сантиметров родился в одном из киевских роддомов.

Тимур Мирошниченко с женой и сыном (фото: из личного архива ведущего)

А на днях Мирошниченко рассекретил дату крестин новорожденного. Важное событие в семье мужчины состоится 29 февраля.

«40-й день приходится как раз на 29.02. Я ни секунды не думал, что это может быть другой день. Говорю - только 29.02. Потому что это уникальная дата, это редкая дата, она раз в 4 года», - делится с «Зірковим шляхом» Мирошниченко.

Крестными Марка станет семейная пара близких друзей семьи. Тимур Мирошниченко с супругой также воспитывают полуторагодовалого дочь Мию.

Тимур Мирошниченко с новорожденным Марком

Кстати, ранее молодые родители рассказали, по какому принципу выбирали имя сыну.

«У нас есть концепция итальянских имен для детей. Теперь у нас есть Мия и Марк. А еще можно сделать концепцию украинских имен, например, Марко и Мия (от Соломии)», – прокомментировал Тимур Мирошниченко в эфире канала «Украина».