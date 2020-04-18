Теплі почуття: Володимир Остапчук розповів про несподіваний розкішний подарунок від Кіркорова

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен розповів про знайомство з "королем російської естради"

Оля Полякова щодня радує шанувальників своїми прямими ефірами із зірковими гостями. Так, вона встигла зробити спільне тренування з Ольгою Сумською і випитати її секрети, поспілкуватися на пікантні теми з Дашею Астаф'євою і зіграти в гру "Правда або бажання" з Машею Єфросиніною. Також "в гостях" у співачки побував Володимир Остапчук. Він розповів про своє знайомство з Філіпом Кіркоровим і розсекретив дорогий подарунок, який той йому презентував.

За словами шоумена, з російським співаком він познайомився під час участі в шоу Танці з зірками 2019.

"Наші стосунки почалися, коли я був на Танцях з зірками. Я знаю, звичайно, хто такий Кіркоров. Він мені написав прямо в особисті повідомлення: "Я дивлюся за твоїми успіхами, мені подобається, як ти танцюєш, ваша пара". Слово за слово, і ми почали спілкуватися. Чути компліменти від Кіркорова дуже приємно – він же зірка, король", - зізнався Володимир.

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Потім Філіп вирішив зробити щедрий подарунок Володимиру на день народження, але тільки презентом шоумен не користується – він лежить у нього вдома.

"Він мене привітав – виставив величезний пост на своїй сторінці, реально приємно. Причому, я його ніколи не бачив, тільки спілкувалися, іноді в телефонному режимі. Він мені каже: "Я тобі передав через Олю Полякову подарунок". Проходить десь півмісяця і мені твій помічник Тема приносить в гримерку подарунок. А я думаю: "По-любому телефон", навіть по коробці видно. Прийшов додому – відкриваю. iPhone 11 – самий наворочений телефон, крутий колір. А я себе відчуваю як дівчинка: ще нічого не зробила, а телефон отримала", - з гумором прокоментував дорогий презент шоумен.

"Цей телефон лежить вдома, у мене iPhone 10. Цей 11 нікому не дарую – він просто запакований. Для мене це дивно – отримувати в подарунок телефон. Це як жест поваги. Але ми домовилися, що коли ми побачимось, я йому теж подарую подарунок і ми будемо квити. Тому, це поки аванс. У нього до мене теплі дружні почуття, напевно", - прокоментував ведучий.

Оля, в свою чергу, зізналася, що Філіппі дарував їй дорогі, розкішні подарунки. Наприклад, рюкзак від CHANEL, який вона носить із задоволенням. Вона ж у відповідь презентувала артистові ексклюзивну шкіряну золоту куртку з камінням і ім'ям співака, всередині речі написано "Від Олі Полякової з любов'ю".

Раніше Володимир Остапчук спантеличив метаморфозами на карантині і показав кумедні кадри з надувною лялькою.