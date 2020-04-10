Курила і втекла з дому: Оля Полякова раптово поскаржилася на витівки старшої дочки

Оля Полякова зі старшою донькою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Маша Полякова засмутила зоряну маму

Оля Полякова проводить карантин на дачі з чоловіком Вадимом і доньками – Машею і Алісою. Артистка зізнається, що сидіти цілодобово з дітьми виявилося непростим заняттям і справжньою перевіркою на міцність, так і дівчата скучили за школою, адже знаходяться на дистанційному навчанні. Старша дочка артистки, Маша примудрилася під час кінної прогулянки впасти з коня, хоч добре тримається в сідлі, і навіть отримати травми. Як виявилося, дівчинка встигла засмутити зіркову маму і своїми витівками. Про це Оля розповіла під час прямого ефіру в Instagram Анні Сєдоковій.

Артистки вирішили поскаржитися одна одній на тяготи карантину з дітьми, а також поділилися історіями про дочок-однолітків.

"Я коли приїхала додому, сіла з дітьми, я зрозуміла, що не вмію з ними спілкуватися. Я вміла їх на ручках потримати, поцілувати, а 24 години на добу займатися дітьми і ще їх розважати – це складно", - зробила зізнання Оля.

Оля Полякова зі старшою донькою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я вчора у Маші сигарету знайшла. Вейп. Тепер я її теж курю. Я кажу: вчора моя дочка кинула палити, а я почала!" - з гумором поставився до події артистка.

"Вона вчора втекла з дому на квадроциклі кудсь за три кілометри і обізвала маму поганим словом. Тому я забрала у неї всі гаджети і закрила її в кімнаті. І вона там сидить", - розповіла "Королева ночі". Її колега теж вирішила поділитися історією з життя.

Фото: Анна Сєдокова з донькою (instagram.com/annasedokova)

"Я приходжу додому, а у нас за шторою пляшечка – з подружкою посиділа!" - обурилась у відповідь Сєдокова, розповівши про витівку 15-річної доньки Аліни. Співачки вирішили навіть на час помінятися дітьми та застосувати до них власні методи виховання.

"Я їй не дозволю палити!" - запевнила Ганна. "А я твою взагалі бити буду", - пообіцяла Оля.

Відео:YouTube/Оля Полякова

Раніше Маша Полякова показала оригінальне вбрання з подушки і долучилася до популярного флешмобу.