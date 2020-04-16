Плюс 15 кг і в обіймах надувної ляльки: Володимир Остапчук показав життя на карантині

Володимир Остапчук (фото: прес-служба)

Остапчук піднімає настрій в непростий час

Популярний телеведучий, шоумен і стендап-комік Володимир Остапчук презентував свою нову пародію «СКУЧНО» на мегахіт «UNO» групи Little Big, у якій показав реалії самоізоляції вдома на карантині: зайві 15 кілограм, нескінченні онлайн-зустрічі і трансляції в Instagram, і куди ж без прогулянок на балконі і стрижки вдома. Відео вже можна переглянути на YouTube-каналі артиста. Володимир не тільки порадував глядачів новим роликом, а й закликав підтримати донатами медиків, які борються за здоров'я людей, що заразилися коронавірусом.

Локацією для зйомки танцювально-іронічного кліпу виступила квартира Остапчука, де він залишився абсолютно один, якщо не враховувати секс-ляльку, яка разом з артистом стала головною героїнею пародії. Вони разом грають у приставку, #подбухивают і повторюють рухи ногами, як у вірусному флешмобі Little Big. Не обійшлося у відео і без обов'язкових атрибутів карантинобуднів: кількох десятків захисних масок, рулонів дефіцитного туалетного паперу, кілограмів їжі і піжамного дрес-коду. Варто зазначити, що автором лірики виступив сам Остапчук.

Володимир Остапчук - Скучно (Пародія Uno by Little Big)

«Синку, це був складний час. Ми сходили з розуму, як могли» – саме це ми будемо говорити дітям, згадуючи карантинну весну 2020 року, – коментує свій новий кліп Володимир. – А поки давайте разом веселитися в цей непростий час під найгарячіший хіт від Little Big. І, якщо хтось у пародії впізнає себе, я не винен – ​​самі такі. Так що НЕ СКУЧНО сидимо вдома і #подбухиваем! Ой, підспівуємо!»

У гумористичному відео «СКУЧНО» Володимир не забув нагадати глядачам про основне правило карантину – залишатися вдома, і додав: «Пам'ятайте, зараз дуже важливо допомогти медикам, які реально рятують життя. Тому переходимо за посиланням, яке знаходиться в описі до цього відео». Сам Володимир уже приєднався до благодійної ініціативи зі збору коштів на апарати ШВЛ і підтримав проект #даруйповітря.

До слова, це вже шоста пародійна відеоробота Остапчука. Раніше артист радував фанатів іронічними ремейками хітів NK, MARUV, Время и Стекло, Артура Пирожкова та групи Tones And I. Наприклад, в останньому фан-відео «Твою мать» він приміряв образ #яжемать і показав усі болі чоловіків, які залишилися вдома наодинці з дітьми.

Нагадаємо, Сергій Бабкін зізнався, чого йому не вистачає найбільше під час карантину.