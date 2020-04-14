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Піца і пиріжки: Полякова і Сумська чесно зізналися, на скільки кілограмів поправилися під час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2020 - 14:47
Піца і пиріжки: Полякова і Сумська чесно зізналися, на скільки кілограмів поправилися під час карантину
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка і актриса провели спільну онлайн-тренування

Оля Полякова на період карантину та домашньої самоізоляції з "Королеви ночі" вирішила переформатувати в "Королеву прямих ефірів". Виконавиця щодня по кілька разів виходить в прямі instagram-ефіри, під час яких показує буквально кожен свій крок — з самого ранку і до вечора. Полякова у прямих ефірах готує тренується, спілкується із зірками і навіть дітям казки на ніч читає. Однак навіть тренування Полякова вирішила проводити не сама, а з колегами!

Рано-вранці Полякова провела "зоряне тренування в домашніх умовах", до якого приєдналася Народна артистка України Ольга Сумська. Перед початком тренування Сумська навіть зізналася, що дивилася відгуки про прямі ефіри співачки. І багато зізнавалися, що після тренувань з Полякової, у них все боліло.

"Я переживаю, чи витримаю я той ритм, який ставиш ти", — зізналася Сумська.

Як результат, Полякова запропонувала Сумської "лайт-режимі".

При цьому артистки зізналися, на скільки попраилися на карантині і малої рухливості. За словами Сумської, їй потрібно позбутися від 8 зайвих кілограмів. А ось Полякова поправилась на 3 кілограми.

"Я хоч і займаюся, але я готую і їм", — зізналася Полякова. Зазначимо, що Полякова готує в прямих ефірах піцу, пироги і т. д.

Шанувальники на instagram-сторінці Полякової поспішили подякувати їй за тренування. Багато відзначили, що тренування була "вогненним".

  • "Ви і так худа, як тріска, які ще тренування, вас скоро вітром здуне))"
  • Жесть) круто, просто, душевно"
  • “Дівчатка, ви суперські! Захоплююся вами! Бережіть себе і своїх близьких!"
  • “Класна тренька, перший раз було важкувато з задишкою, зараз трохи легше. Стимулює прям займатися кожен день.ДЯКУЮ,Олю!!"
  • "Ви, просто супер!!!"
  • "Здрастуйте красуні, дякую вам за такі вправи і за гарний настрій"
  • "Супер позитивна і мотивитивирующая тренування"
  • “Мені дуже сподобалася тренування! Тільки горів прес, а болять грудні м'язи)"
  • "Розумники, спасибі велике!!"
  • "Дівчата, ви молодці"

Піца і пиріжки: Полякова і Сумська чесно зізналися, на скільки кілограмів поправилися під час карантину

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше вагітна дочка Ольги Сумської дала поради, як швидко і легко заснути.

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Новини України Ольга СумськаОля Полякова
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