Тепер вже точно: вагітна Анна Курнікова не змогла приховати животик від папараці

Анна Курнікова і Енріке Іглесіас продовжують вперто ігнорувати повідомлення в іспанських ЗМІ. Які раніше заявили (і навіть встигли привітати пару) про майбутнє поповнення в сім'ї тенісистки і співака. Зазначимо, що за повідомленнями в пресі, Анна вагітна третьою дитиною і стане мамою вже в березні цього року. Як відомо, Курнікова та Іглесіас - одна з найбільш закритих пар світового шоу-бізнесу. І все ж їм не вдалося приховати "найголовнішу" новина року. Інформація про вагітність 38-річної Анни підтвердилася!

Отже, супер-ексклюзив дістався іспанському таблоїду HOLA! Журналісти опублікували на обкладинці нового випуску журналу більш ніж промовистий кадр. Розслаблена парочка потрапила під приціл папараці під час відпочинку на яхті.

На знімку бачимо Курнікову і простому спортивному одязі. Однак навіть об'ємна куртка не може приховати вже дуже помітно кругленький животик спортсменки. Поруч зі своєю коханою стоїть 44-річний Енріке Іглесіас, який стане щасливим батьком втретє.

Нагадаємо, що в 2002 році тенісистка і співак зустрілися на зйомках його кліпу на пісню Escape. При цьому пов'язаний із зустріччю "конфлікт". Як розповідала раніше сама Курнікова, в день зйомок у неї "вискочив" герпес на губі. І як вона його не замазувала шарами тонального крему, він все одно був помітний. Це дуже не сподобалося Енріке, який грубо заявив, що не буде "цілувати прищаву малолітку". Невідомо, як вдалося вирішити конфлікт, але кліп все-таки зняли. А після зйомок Курнікова та Іглесіас були помічені разом в клубах. Так що яким би злим не виявився Енріке, але спортсменці таки вдалося його "приворожити".

Діти Анни Курнікової та Енріке Іглесіаса (фото: instagram.com/annakournikova)

При цьому пара все ще так і не узаконила офіційно свої стосунки. Хоча в грудні 2017 року у них народилися двійнята - Ніколас і Люсі. І ось, 27 січня 2020 стало відомо про другу вагітність Анни.

На даний момент пара живе в нещодавно купленому особняку в Майамі, в одному з найбільш респектабельних районів. Величезний особняк тенісистки і співака коштує 9 млн доларів. Ще 11 млн доларів пішло на облаштування будинку.