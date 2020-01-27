Анна Курнікова і Енріке Іглесіас стануть батьками в третій раз - іспанські ЗМІ

Анна Курнікова і Енріке Іглесіас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Папараці знову "підловили" Анну

Не просто так, Анна Курнікова і Енріке Іглесіас вважаються однією з найбільш закритих пар світового шоу-бізнесу. 38-річна тенісистка і 44-річний співак буквально майстерно приховують своє особисте життя, вкрай дозовано видаючи новини на загальний огляд. Лише з рідкісних повідомлень в соцмережах артистів їх шанувальникам вдається щось дізнатися. Згадати хоча б, наскільки "детективно" Курнікова змогла приховати свою першу вагітність. Народження близнюків Ніколаса і Люсі в 2017 році стало для шанувальників пари і журналістів приємною несподіванкою.

Тепер же в іспанських ЗМІ з'явилася інформація, що тенісистка знову знаходиться в положенні. І "на підході" - третя дитина!

Чутки про вагітність однієї з найбільш іменитих тенісисток ходять ще з грудня 2019 року. Тоді приводом для обговорення стали знімки, зроблені папараці, на яких кохана співака Енріке Іглесіаса прогулювалася в лосинах і вільній спортивній куртці. І все ж в об'єктив папараці нібито потрапив кругленький животик спортсменки.

Тепер же про прийдешнє поповнення в зірковому сімействі заговорив один з найбільших іспанських телеканалів Telemundo Entretenimiento. Журналісти посилаються на свої джерела з близького оточення сім'ї Анни та Енріке. За словами інсайдерів, Анна Курнікова дійсно стане мамою вже в березні 2020 року!

Телеканал Telemundo Entretenimiento підтверджує вагітність Курнікової

Поки що зіркова парочка відмовляється коментувати ці повідомлення в пресі. Хоча знову-таки варто згадати, що Анна Курнікова і Енріке Іглесіас - одна з найбільш "таємничих" пар шоу-бізнесу. Тенісистка і співак зійшлися разом на зйомках кліпу Escape в 2001 році. І з тих пір не розлучаються, вже встигнувши зарекомендувати себе як одна з найміцніших пар. З їх зустріччю пов'язана не дуже романтична історія. Як пізніше розповідала сама Курнікова, в день зйомок кліпу у неї запалилася губа. Через що красуні довелося шарами тонального крему замазувати почервоніння. Однак Іглесіас відреагував на це дуже різко і заявив, що “не буде цілувати прищаву малолітку". Незважаючи на розбіжності, кліп зняли, а потім пару стали часто бачити разом.

На даний момент Анна і Енріке живуть з дітьми в Майамі. 16 грудня 2017 року у Енріке і Анни народилися близнюки — Ніколас і Люсі.

Діти Анни Курнікової та Енріке Іглесіаса (фото: instagram.com/annakournikova)

При цьому про пару встигла скластися суперечлива думка. Адже офіційно тенісистка і співак так і не закріпили свої відносини. І навіть після народження дітей продовжать жити в цивільному шлюбі. З іншого боку, у тих же іспанських ЗМІ час від часу проскакує інформація, мовляв, насправді Курнікова та Іглесіас вже давно повінчалися - таємно від усіх. Так, восени 2019 року тенісистка у своєму обліковому записі в мережі instagram змінила прізвище - Курнікова-Іглесіас. Що вмить стало приводом шанувальникам думати, що пара нарешті офіційно розписалася. Але, як зазвичай, ні Курнікова, ні Іглесіас ніяк не прокоментували новий статус тенісистки.

Фото: instagram.com/annakournikova

Фото: instagram.com/enriqueiglesias

У 2017 році Анна Курнікова і Енріке Іглесіас стали щасливими батьками двох дітей - дочка Люсі і син Ніколас. 16 грудня 2019 року спадкоємцям зіркової пари виповнилося два роки. Незабаром родина переїхала у великий будинок на узбережжі Маямі - в один з найпрестижніших районів. Величезний особняк тенісистки і співака коштує 9 млн доларів. Ще 11 млн доларів пішло на облаштування будинку.