Тематичні розваги під час карантину: Яна Соломко з донькою пошили маски вдома (відео)

Ще зовсім нещодавно Яна Соломко активно проводила час з коханою донькою Кірою - так, вони вирушили покататися на ковзанах, при цьому співачка вперше спробувала цей вид спорту і вчилася руху у малятка. Однак з введенням карантину вони дотримуються правил і залишаються вдома. За прикладом багатьох зіркових колег Яна вирішила запропонувати підписникам варіанти, чим можна розважити дитину вдома - та ще й з користю.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала цікаве відео з донечкою. Мама і донька сидять за столом і показують, як можна зшити ватно-марлеву маску на обличчя в домашніх умовах - при цьому зробити її яскравою і позитивною, прикрасивши наклейками. У Яни і Кіри вони вийшли світло-персикового відтінку.

"Карантин. Тематичні розваги під час карантину. Якщо ви хочете:

- зайняти дитину цікавою справою

- долучити її до суспільно-корисної праці

- отримати дефіцитні засоби захисту

Потрібно лише згадати уроки праці в школі і своїми ручками зшити пару ватно-марлевих пов'язок. Через відсутність сировини наша домашня фабрика виготовила декоративні пов'язки для гарного настрою! А як ви проводите нескінченний карантинний час?" - поділилася Соломко.

Відео: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Фолловери артистки почали хвалити їх з Кірою і ділитися своїми варіантами проведення часу з дітьми на карантині.

Як гарненько Яна у Вас виходить!

Умнічки

молодці дівчата

такі Милі!

Супер молодці

А ми дивимося мультфільми))))) І граємо у дворі)))

Красуні!!!

А ми випікаємо різну випічку..

Розумники які, я анимешки дивлюся, печу вкусняшки

Популярна розвага нині))))

Які розумнички, дуже гарно вийшло!!!

Молодчинки!!!! головне з гарним настроєм))))

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали, як вони розважаються в Стамбулі.