Відривайтеся від землі: Яна Соломко показала, як розважається з донькою на пляжі

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Мама і дочка у яскравих купальниках викликали захват користувачів мережі

Яна Соломко разом з донькою Кірою втекла від сірої і дощової української зими в сонячну Флориду, де вони відмінно проводять час. Нещодавно співачка зачарувала шанувальників ніжним фото з малятком і зізналася, що дуже хоче бути для неї найкращою мамою. Звичайно ж, в таку чудову погоду вони не проходять повз пляжу - що доводить свіжий знімок в Instagram артистки.

Яна опублікувала яскравий і веселий кадр, на якому вона тримає Кіру на руках, а та витягла ноги і розкинула руки, неначе летить. Мама і донька красуються в яскравих злитних купальниках - Соломко-старша в малиновому, а молодша в жовтому. Ця чарівна парочка позує на піску на тлі колоритного пляжного будиночка. Судячи з геотегу, фото було зроблено на пляжі Hollywood beach.

"Відривайтеся від землі і літайте на крилах любові. Життя прекрасне..." - прокоментувала барвистий кадр Яна.

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Користувачі мережі відразу ж почали обсипати артистку захопленими коментарями, особливо відзначаючи її струнку фігуру і красуню дочку.

Прекрасна і дуже красива фотографія

Ви така худенька. Фігурка у вас прекрасна

Які у Вас ніжки, чудо

Кіра прям як ластівка

Відмінно виглядаєте дівчинки-красуні

такі Класні. Очей чарівність

Гарно виглядаєте, приємного вам відпочинку

Дуже життєрадісна фотографія, красуні

Яночка, шикарно виглядаєш, гарне фото

Дівчатка, які ви красуні, гарного вам відпочинку

Милі, красиві і щасливі. Життя прекрасне

Ви прерасная мама. Такі милі

Краса, які ж у вас ноги, супер

Як швидко летить час, какя вже доросла донька

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали, як вони розважаються в Стамбулі.