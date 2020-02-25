Відривайтеся від землі: Яна Соломко показала, як розважається з донькою на пляжі

Мама і дочка у яскравих купальниках викликали захват користувачів мережі
Яна Соломко разом з донькою Кірою втекла від сірої і дощової української зими в сонячну Флориду, де вони відмінно проводять час. Нещодавно співачка зачарувала шанувальників ніжним фото з малятком і зізналася, що дуже хоче бути для неї найкращою мамою. Звичайно ж, в таку чудову погоду вони не проходять повз пляжу - що доводить свіжий знімок в Instagram артистки.
Яна опублікувала яскравий і веселий кадр, на якому вона тримає Кіру на руках, а та витягла ноги і розкинула руки, неначе летить. Мама і донька красуються в яскравих злитних купальниках - Соломко-старша в малиновому, а молодша в жовтому. Ця чарівна парочка позує на піску на тлі колоритного пляжного будиночка. Судячи з геотегу, фото було зроблено на пляжі Hollywood beach.
"Відривайтеся від землі і літайте на крилах любові. Життя прекрасне..." - прокоментувала барвистий кадр Яна.
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)
Користувачі мережі відразу ж почали обсипати артистку захопленими коментарями, особливо відзначаючи її струнку фігуру і красуню дочку.
Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)
Нагадаємо, що раніше Яна Соломко з донькою показали, як вони розважаються в Стамбулі.