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Коли тобі 38: Ольга Фреймут надихнула мережу особистим зізнанням

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Телеведуча надихнула мережу особистою розповіддю

Ольга Фреймут надихнула своїх шанувальників особистим зізнанням про вік. І хоча відомій телеведучій 38 років виповнилося ще в лютому, вона написала пост в Instagram про те, що змінюється в цьому віці.

Крім того, Фреймут також опублікувала фотографію з прогулянки на яхті по Дніпру.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

"Коли тобі 38:

- Спідниця до п’ят більше не додає загадковості, а радше віку.

- Люди роблять компліменти твоїй дочці. А потім вже й тобі з ввічливості.

- На вечірках біля басейну твої ровесниці в сарафанах, а не в купальниках. А ті, які сміливіші і зайшли у воду, вище плечей не підіймаються. Або сидять у воді, поки не засмеркається.

Але, коли тобі 38 - ти нарешті захоплюєшся собою, знаєш, чого хочеш. Ти бачиш, як з роками зросла у своїх очах. І ти собою нарешті пишаєшся", - написала Фреймут.

Користувачі мережі також прокоментували її пост і фото.

  • Ви праві! На всі 100;
  • Ви дуже красива і чарівна жінка;
  • Як мудро сказано;
  • Оля, ви чудово виглядаєте;
  • Сильний пост;
  • Як завжди, 100%;
  • Дуже красиво сказано;
  • Ви чудово виглядаєте;
  • Іронічно, але з повагою! Дуже тонко і вишукано. Олю, ваш неповторний стиль викликав мою захопленість до Вас і захоплення вже давно і з роками ці почуття не слабшають;
  • Ти моя найкраща.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Ольга Фреймут зворушила рідкісним фото дочки і несподіваним особистим зізнанням.

Раніше Ольга Фреймут зачарувала сімейним фото і показала обличчя сина-іменинника.

Автор: Styler

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