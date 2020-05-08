Як всі схожі! Ольга Фреймут зачарувала сімейним фото і показала обличчя сина-іменинника

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Синові ведучої 8 травня виповнилося чотири роки

Ольга Феймут не любить показувати фото своїх дітей у соцмережах. Якщо у старшої дочки ведучої, Злати Мітчелл є власна сторінка в Instagram і дівчина вже самостійно підкорює світ шоу-бізнесу і освоює творчі напрямки, то погодки Євдокія і Валерій у стрічці зіркової мами з'являються нечасто. Правда, молодша дочка теледіви прикрасила обкладинку її книги про догляд за новонародженими. Тепер настала черга показати Валерія, тим більше хлопчикові 8 травня виповнилося 4 роки!

Ольга показала, як і з ким святкує день народження синочка. Вона опублікувала фото з сестрою Юлією і своєю мамою Аллою Михайлівною. На першому знімку весела і радісна ведуча тримає в руках кульки. А її сестра – величезну пляшку. На Ользі – біла повітряна блузка і спідниця мідаксі ніжного кремового відтінку. На ногах – зручні балетки. На другому кадрі теледіва обіймає свою моложавую маму в светрі ніжного салатового відтінку.

Підписники зірки зазначили, що жінки в її родині дуже схожі між собою.

Фото: Ольга Фреймут з сестрою і мамою (instagram.com/freimutolia)

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Вітаю! Такі гарні фото

Такі красиві! З Днем Народження! Бажаю щастя, здоров'я та гарного настрою!

Як схожі всі ви, мама, доньки. Вітаємо, нехай росте здоровий та щасливий

Вітаю. 2 фото просто прекрасно

Вітаю. Вже такий дорослий

Ваша сестричка копія мами. Один в один, мама чудова, дуже гарна

А я думаю, в кого така краса. Просто ніколи не бачив вашу маму. Мабуть не мало сердець їй скорилося!?

Які Ви красуні. Вітання синочку і мамі привіти

Так схожі з мамою

Скріншот коментарів

А ось знімок іменинника Валерія Ольга опублікувала в "сторіз". На фото йому один рік і він зображений зі старшою сестрою Златою. Також Ольга поділилася знімком в обнімку з чоловіком Володимиром Локотко.

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком, донька і син провідної (instagram.com/freimutolia)

До речі, 8 травня день народження святкує і Потап – реперу виповнилося 39 років.