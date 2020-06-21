Когда тебе 38: Ольга Фреймут вдохновила сеть личным признанием

Телеведущая вдохновила сеть личным рассказом
Ольга Фреймут вдохновила своих поклонников личным признанием о возрасте. И хотя известной телеведущей 38 лет исполнилось еще в феврале, она написала пост в Instagram о том, что меняется в этом возрасте.
Кроме того, Фреймут также опубликовала фотографию с прогулки на яхте по Днепру.
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
"Когда тебе 38:
- Юбка до пят больше не добавляет загадочности, а скорее возраста.
- Люди делают комплименты твоей дочери. А потом уже и тебе из вежливости.
- На вечеринках у бассейна твои ровесницы в сарафанах, а не в купальниках. А те, которые смелые и зашли в воду, выше плеч не поднимаются. Или сидят в воде, пока не стемнеет.
Но, когда тебе 38 - ты наконец увлекаешься собой, знаешь, чего хочешь. Ты видишь, как с годами выросла в своих глазах. И ты собой наконец гордишься", - написала Фреймут.
Пользователи сети также прокомментировали ее пост и фото.
Скриншоты с Instagram
Напомним, Ольга Фреймут растрогала редким фото дочери и неожиданным личным признанием.
Ранее Ольга Фреймут очаровала семейным фото и показала лицо сына-именинника.
Автор: Styler