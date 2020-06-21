Когда тебе 38: Ольга Фреймут вдохновила сеть личным признанием

Ольга Фреймут вдохновила своих поклонников личным признанием о возрасте. И хотя известной телеведущей 38 лет исполнилось еще в феврале, она написала пост в Instagram о том, что меняется в этом возрасте.

Кроме того, Фреймут также опубликовала фотографию с прогулки на яхте по Днепру.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

"Когда тебе 38:

- Юбка до пят больше не добавляет загадочности, а скорее возраста.

- Люди делают комплименты твоей дочери. А потом уже и тебе из вежливости.

- На вечеринках у бассейна твои ровесницы в сарафанах, а не в купальниках. А те, которые смелые и зашли в воду, выше плеч не поднимаются. Или сидят в воде, пока не стемнеет.

Но, когда тебе 38 - ты наконец увлекаешься собой, знаешь, чего хочешь. Ты видишь, как с годами выросла в своих глазах. И ты собой наконец гордишься", - написала Фреймут.

Пользователи сети также прокомментировали ее пост и фото.

Вы правы! На все 100;

Вы очень красивая и обворожительная женщина;

Как мудро сказано;

Оля, вы прекрасно выглядите;

Сильный пост;

Как всегда, 100%;

Очень красиво сказано;

Вы прекрасно выглядите;

Иронично, но с уважением! Очень тонко и изысканно. Оля, ваш неповторимый стиль вызвал мою восторженность к Вам и восхищение уже давно и с годами эти чувства не ослабевают;

Ты моя самая лучшая.

Скриншоты с Instagram

Напомним, Ольга Фреймут растрогала редким фото дочери и неожиданным личным признанием.

Ранее Ольга Фреймут очаровала семейным фото и показала лицо сына-именинника.