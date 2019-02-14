Розмовляли до ранку: Tayanna, Віра Кекелія і Марта Адамчук про найромантичніші моменти життя

Tayanna, Віра Кекелія і Марта Адамчук (колаж: LITE)

Виконавиці поділилися самим зворушливими спогадами

14 лютого, незважаючи на засніжені пейзажі, з самого ранку в повітрі витає любов. Адже саме сьогодні романтики відзначають День святого Валентина або всіх закоханих. Спеціально до зворушливого і ніжного свята Любові, а також напередодні сольного концентру Tayanna "Фантастина жінка" (9 березня), сама Таня Решетняк, а також Віра Кекелія і Марта Адамчук, які виступлять на концерті, ділилися потаємним — найбільш романтичними спогадами.

Tayanna: Без вагань швидко зібралася і поїхала на зустріч пригодам

Tayanna (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Українська співачка Таня Решетняк підкреслює: не потрібно чекати особливого приводу, щоб проявити свою любов. І все ж Tayanna по секрету розповіла про несподіваний і приємний сюрприз від коханого.

"Одна з романтичних історій мені запам’яталась, коли увечері я почула дзвінок у двері. Відчиняю, а там нікого, окрім одного невеличкого червоного конверту. У записці слів було не дуже багато: "Автівка вже чекає біля дому". Я навіть не вагалась, швидко зібралась і поїхала на зустріч пригодам. Вже через півгодини я опинилась в заміському великому затишному будинку, де мене чекали квіти, романтична вечеря біля каміну та очі коханої людини! А ще він знав, що я полюбляю поезію, ми читали один одному вірші, розмовляли до самого ранку, обіймались і просто насолоджувались моментом, яке нам подарувало життя", — згадує співачка.

Чуттєва Tayanna (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Як добре, що в світі є поняття Кохання! Маленькі приємні сюрпризи дуже надихають, а особливо від коханої людини. Мені здається, якщо ти знаходишся увесь час у потоці кохання, то не потрібно спеціально чекати Дня закоханих аби проявити свою увагу", — підсумувала Tayanna.

Віра Кекелія: Користуючись службовим становищем...

Віра Кекелія і Роман Дуда (фото: instagram.com/kekeliavera)

Романтичний спогад Віри Кекелії (приймала участь в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019) пов'язаний з її чоловіком. Зазначимо, що Роман Дуда і Віра Кекелія познайомилися в 2017 році на проекті "Голос країни 7". Їх вже називають однією з найбільш зворушливих пар українського шоу-бізнесу, які дуже гармонійно підходять один одному.

"Коли у нас з Ромчиком був ще цукерково-букетний період, він зробив для мене сюрприз. Тоді Рома ще працював в готельному бізнесі. Користуючись своїм службовим становищем, він організував для мене просто чарівний вечір. Після вечері в ресторані і прогулянки по місту запросив мене в готель, де забронював шикарний номер з видом на Дніпро. Навколо були розставлені свічки, нас чекали солодощі і кошик фруктів. Рома перезнайомив мене з усіма своїми колегами. Вони старалися, як могли прикрасити наш вечір, просто пурхали навколо і по першому дзвінку приходили до нас в номер, якщо щось було потрібно, аби нам було затишно і класно. Це був дуже гарний романтичний вечір", — розповіла Віра Кекелія.

Марта Адамчук: Весь зал це побачив!

Марта Адамчук (фото: instagram.com/marta_adamchuk)

А ось ще одна учасниця шоу "Голос країни 7", співачка, а також зірка "Жіночого кварталу" була лаконічною.

"Колись мене запросили на побачення саме в День Валентина. Під час вечері я вирішила зробити сюрприз і заспівати для людини пісню. Після виконання він зняв мене на руках зі сцени, поцілував, а увесь зал це побачивши, почав аплодувати. Це були неймовірні почуття!" — згадала про зворушливий момент Адамчук.

Нагадаємо, 9 березня на сцені столичного клубу Bel'etage Tayanna виступить із сольною програмою "Фантастична жінка". В сет-ліст концерту увійдуть раніше невидані треки з третього студійного лонгплея співачки, а також пісні з альбомів: "TAYANNA. Портрети", "Тримай мене", сингли і кавер-версії легендарних українських хітів. Спеціальними гостями великого сольного концерту співачки стануть: Alekseev, Kadnay, Laud, група Luiku, Марта Адамчук, Віра Кекелія, Руслан Квінта і Міша Марвін.

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