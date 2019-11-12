ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мій чемпіон: Анна Різатдінова зворушливо привітала головного чоловіка свого життя (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.11.2019 - 12:56
Мій чемпіон: Анна Різатдінова зворушливо привітала головного чоловіка свого життя (відео)
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Шанувальники Різатдінової відзначили, що її сину пощастило з мамою

Анна Різатдінова - одна з фавориток шоу Танці з зірками 2019. Зазначимо, її партнером на паркеті є танцюрист Олександр Прохоров. Українська гімнастка неодноразово підкреслювала, як багато часу вона проводить на репетиціях, як сильно втомлюється, однак результат того вартий. При цьому молода мама встигає і з маленьким синочком бувати (благо, Анні на даний момент допомагає її мама). І до речі, саме сьогодні, 12 листопада, синочку Різатдінової виповнилося два роки. Зіркова мама трепетно привітала сина з днем народження.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Різатдінова опублікувала цікаве відео, на якому показано, як можна провести тренування з маленькою дитиною. На відео також бачимо Рому - синочка Анни. Тільки відео було зроблено давно - хлопчик на ньому ще зовсім маленький.

Синочка спортсменка зворушливо назвала "своїм чемпіоном".

“Сьогодні головному чоловікові в моєму житті виповнюється два рочки. Моє чудо, мій чемпіон, мій найулюбленіший Ромочка зробив мене найщасливішою мамою на світі. #birthdayboy #happymother" - пише Анна.

Відео: instagram.com/p/B4waIzGpDj7

Звичайно ж, шанувальники української гімнастки не змогли пропустити її новий пост і поспішили залишити теплі побажання маленькому імениннику і його мамі.

  • "З іменинником тебе дорога, щоб у Вас обох усі мрії збувалися"
  • “Вітаю Анюта!!! Хай росте щасливою людиною"
  • “Анічка, вітаю. Здоров'я малюка і побільше щасливих днів з матусею"
  • “Аня, з Днем Народження диво-хлопчика! Великих і маленьких перемог!"
  • "Як же йому пощастило з матусею!"
  • “З Днем Народження Ромочку!!! Нехай радує матусю все життя!"

Мій чемпіон: Анна Різатдінова зворушливо привітала головного чоловіка свого життя (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, що в 2017 році Анна Різатдінова народила олігарху Олександру Онищенко сина Романа. А в 2018-му Анна розповідала, що вони з Онищенко одружилися. На даний момент пара офіційно вже не разом!

За словами Різатдінової, їх відносини з Онищенко були справжніми і відвертими. Вона була для нього чимось довершеним у його багатому і складному світі. Аня просто розчинилася в Олександрі.

Стала прикладом: Кухар емоційно прокоментувала виліт Кравець з проекту Найкраща пара: Надя Дорофєєва та Позитив підкорили фанів стильним спільним виходом
Новини України семьяТанцы со звездамиАнна Ризатдинова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся