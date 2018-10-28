Танці з зірками 2018: 10 випуск дивитися онлайн

У неділю, 28 жовтня, на телеканалі 1+1 покажуть десятий прямий ефір проекту Танці з зірками 2018.

Танці з звезадами 2018: випуск 10 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна:

Нарешті випуск пройде під довгоочікуваної темою «Обмін партнерами» в стилі містичної вечірки. Шість зоряних пар змінять склад та спробують свої сили з новими партнерами в нових чарівних образах.

Компанію беззмінному ведучому проекту Юрію Горбунову на зоряному балконі складе співак Павло Зібров, який перетвориться у Гоголя. Артист зустрічатиме учасників на балконі, а також першим дізнаватися їх враження та емоції від оцінок, які будуть ставити судді проекту MONATIK, Катерина Кухар і Влад Яма.

Спеціальним гостем ефіру стане група The Hardkiss, яка готується заспівати свою нову композицію "Коханці".

У першій частині десятого випуску зірки приміряють на себе нові образи. Так, Денис Берінчик вперше станцює ча чу і перетвориться в мисливця за привидами. Співачка Michelle Andrade продемонструє чарівний віденський вальс, в образі культової мексиканської богині Санта Муэрте. Іраклі Макацарія покаже запальну самбу, в якій він буде жертвою, а потім перетвориться в короля. Актор Павло Вишняков стане учасником вічної боротьби добра і зла в пристрасному пасадоблі. Ігор Ластівчин готовий знову підкорювати серця глядачів драматичним контемпорарі, а Леся Нікітюк буде підігрівати публіку енергійним диско. З ким саме станцюють зірки, стане відомо вже в цьому ефірі.

Друга частина випуску стане приємним сюрпризом для телеглядачів. На паркет готуються вийти судді проекту. На цей раз вони будуть танцювати разом із зірковими учасниками і продемонструють запальні композиції. Популярний співак MONATIK разом з Michelle Andrade і Женею Котом, Денисом Беринчиком та Катериною Білявською «запалять» зал сучасною хореографією. А відома прима Катерина Кухар разом з Іраклі Макацарія і Яною Заєць, Павлом Вишняковим і Юлією Сахневич продемонструють глядачам ніжне контемпорарі. Здивує своєю самбою Влад Яма, адже він вийде на паркет з Лесею Нікітюк і Максимом Єжовим, Ігорем Ластівчиним та Ілоною Цвяховий. Вдасться чи судді і телеведучої знайти спільну мову в танці, телеглядачі дізнаються вже цієї неділі.

Нагадаємо, в минулому ефірі танцюрист Женя Кіт через запалення легенів потрапив у лікарню, тому на паркет замість нього вийшов колишній учасник Дмитро Жук. Чи буде цього разу Женя Кіт брати участь у проекті вдасться Лесі Никитюк вдало виступити з новим партнером, стане відомо вже 28 жовтня в 21:00 на телеканалі 1+1.

До цього ми публікували 8 випуск шоу Танці з зірками 2018.