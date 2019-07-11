"Такі домашні": Лобода з донькою Євою зворушила і повеселила мережу життям "без фільтра"

Лобода з донькою повеселилася з їх домашнім улюбленцем
Світлана Лобода останнім часом стала все більше і частіше приділяти дорогоцінний час родині! Скандальна українська виконавиця намагається проводити якомога більше часу з дітьми. І тепер у соцмережах Лободи фото розкішних образів все частіше чергуються з милими сімейними буднями. До речі, в цьому світі багатомільйонна армія шанувальників Лободи також умиляетсся дорослішанням її старшої дочки Єви, якій у квітні виповнилося 8 років.
На нових фото Світлани ми знову бачимо Єву, а також їх домашнього улюбленця - білу собачку. Знімки були зроблені серед густої трави, в зелені дерев. Зрозуміло, що рідня відпочиває. На Лободі - довга біла сорочка, а також шльопанці. Єва також позує в щоденному одязі - рожева футболка, білі футболки і кросівки.
"Our beautiful day", - підписала англійською серію фото Лобода ("Наш гарний день").
Світлана Лобода з донькою Євою провели день разом (фото: instagram.com/lobodaofficial)
На знімках мама з донькою дуріють і грають з собакою. На одному з фото зображений момент, як Світлана хоче шльопнути по попі доньку.
Світлана Лобода з донькою Євою провели день разом (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальників Лободи цей пост дуже зворушив і розчулив. Багато хто поспішив залишити свої захоплені коментарі:
Скріншоти коментарів: instagram.com/lobodaofficial
Світлана Лобода з донькою Євою провели день разом (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Як раніше ми писали, Лобода спокушає довгими ногами в екстремально відвертій сукні.
Також ми повідомляли, що до цього Лобода засвітила шикарний прес. Світлана показала коротке відео, на якому позує в білому піджаку на голе тіло, а також в чорному шкіряному ліфчику. Однак від уваги шанувальників Лободи не вислизнули її кубики.