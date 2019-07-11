"Такие домашние": Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра"

Светлана Лобода в последнее время стала все больше и чаще уделять драгоценное время семье! Скандальная украинская исполнительница старается проводить как можно больше времени с детьми. И теперь в соцсетях Лободы фото роскошных образов все чаще чередуются с милыми семейными буднями. Кстати, в этом свете многомиллионная армия поклонников Лободы также умиляетсся взрослением ее старшей дочери - Евы, которой в апреле исполнилось 8 лет.

На новых фото Светланы мы вновь видим Еву, а также их домашнего любимчика - белоснежную собачку. Снимки были сделаны среди густой травы, в зелени деревьев. Понятно, что родня отдыхает. На Лободе - длинная белая рубашка, а также шлепанцы. Ева также позирует в ежедневной одежде - розовая футболка, белые лосины и кроссовки.

“Our beautiful day”, - подписала на английском серию фото Лобода (“Наш красивый день”).

Светлана Лобода с дочкой Евой провели день вместе (фото: instagram.com/lobodaofficial)

На снимках мама с дочкой дурачатся и играют с собакой. На одном из фото запечатлен момент, как Светлана хочет шлепнуть по попе дочку.

Светлана Лобода с дочкой Евой провели день вместе (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонников Лободы этот пост очень растрогал и умилил. Многие поспешили оставить свои восторженные комментарии:

“Классно пойманы моменты!” - пишет российский шоу-мен Максим Галкин.

“Любимые мои конфетки”

“Такие домашние”

“Счастливые такие! Душа радуется, когда смотрю на этих малышек!”

“Какие солнечные”

“Очень люблю такие домашние фото!)) Прекрасные! Очень рада, что у вас такой хороший день)))”

“Я думала, только мне мама дает по попе, когда хорошее настроение))”

“Этот идеальный день сделала последняя фотография))”

“Солнечные девчонки и малыш Лолооо”

Скриншоты комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода с дочкой Евой провели день вместе (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Как ранее мы писали, Лобода соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье.

Также мы сообщали, что до этого Лобода засветила шикарный пресс. Светлана показала короткое видео, на котором позирует в белом пиджаке на голое тело, а также в черном кожаном лифчике. Однако от внимания поклонников Лободы не ускользнули ее кубики.