Така щаслива! Кім Кардашьян розповіла про свій день народження і похвалилася подарунками

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка досі приймає поздоровлення

Кім Кардашьян вчора, 21 жовтня, виповнилося 39 років. Відзначати таку подію королева Instagram почала заздалегідь – ще у вихідні. У мережу потрапили декілька фото і відео, де було видно, що свято пройшло в кращих традиціях сестер Кардашьян: з розкішшю, подарунками та веселощами. Кім зібрала всіх за святковим столом, оформленим у кращих традиціях подібних урочистостей – з кумедними атрибутами, кулями, ковпаками і загальним веселощами. Зрозуміло, іменинниця отримала масу подарунків і поздоровлень з різних куточків світу.

Кім подякувала всім за привітання (фото: instagram.com/kimkardashian)

Всі гості, як і водиться в сім'ї Кардашьян, також отримали подарунки від Кім. Вона показала в сторіз, як подруги розпаковують пакети з білизною від Skims. Також знаменитість потурбувалася і про своїх фоловерів. Для них діяла знижка у розмірі 39% на товари, що вже стали популярними в мережі брендів Кім: KKW Beauty і Skims. Кім пізніше опублікувала розгорнутий пост про минулий день народження.

"Величезне спасибі за день народження, це любов! У мене був найкращий, найбільш розслаблений день народження! Я провела вихідні з моїми найкращими друзями в Палм-Спрінгс, а потім сьогодні ввечері влаштувала сімейну вечерю в моєму домі, про яку потурбувалася моя мама і Каньє... Я отримала дивовижні подарунки від усієї моєї сім'ї і особливо – від Каньє. Він пожертвував 1 мільйон доларів моїм улюбленим благодійним організаціям, які так старанно працюють над тюремною реформою для мене і його дітей. Це робить моє серце таким щасливим!", – написала Кім.

Кайлі і Кім (фото: instagram.com/kyliejenner)

Сестри Кім також приділили їй увагу в своїх мікроблогах. Кайлі Дженнер опублікувала спільне фото, написавши: "З днем народження, моя прекрасна старша сестра. Я така щаслива, що ти є в моєму житті! Твоя любов, керівництво, самовідданість і вірність не мають собі рівних. Я люблю тебе в цьому житті і за її межами!!!". Кортні показала цікавий архівний знімок.

Хлое і Кім (фото: instagram.com/khloekardashian)

"Це твій день народження, Кім!!! Є так багато чудових речей, які я хотіла б, щоб люди знали про тебе. Є так багато речей, тому я назву лише кілька. За всі роки свого життя ти світилася зсередини. В тобі завжди була магнітна енергія. Ти написала свій власний набір правил, завжди з любов'ю. У тебе завжди було величезна кількість сміливості і віри, що все завжди спрацює. Але найголовніше, що ти робиш для людей. Ти хочеш, щоб всі були кращою версією себе. Ти змушуєш людей відчувати себе більш наповненими. Я молюся в день твого народження і кожен день твого життя, щоб ти завжди відчувала себе коханою, шанованою і цінною! Ми всі тебе любимо! Я так пишаюся всім, ким ти була, усім, хто ти є, і всім, що ти будеш! З Днем Народження, Кім!! Ти все для багатьох, але особливо для мене", – підготувала свою промову для сестри Хлое.