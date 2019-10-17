ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Які ж вони милі! Кайлі Дженнер засипала мережу кумедними фото з дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.10.2019 - 21:27
Які ж вони милі! Кайлі Дженнер засипала мережу кумедними фото з дочкою
Кайлі Дженнер і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Знаменитість готується до Хеллоуїна

Кайлі Дженнер обожнює свою дочку Стормі. Вона намагається брати дівчинку як в численні відрядження, так і на тусовки і світські виходи. А ще любить спеціально організувати тур «вихідного дня» на природу. Незадовго до Хеллоуїна вона вирішила влаштувати поїздку на ферму і гарбузовий ринок. 22-річна мільйонерка опублікувала у своєму мікроблозі кілька фото, якими розчулила усю мережу. На одних Кайлі тримає Стормі на руках, на інших фігурують і її племінниці – дочка Хлое Кардашьян Тру і дочка Роба Кардашьяна – Дрім Рене. «Нехай свято розпочнеться», – написала Кайлі під постом.

Які ж вони милі! Кайлі Дженнер засипала мережу кумедними фото з дочкоюЯкі ж вони милі! Кайлі Дженнер засипала мережу кумедними фото з дочкоюЯкі ж вони милі! Кайлі Дженнер засипала мережу кумедними фото з дочкоюСтормі вивчає грядки (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для такого веселого заняття, як вибір гарбуза, Кайлі підібрала комфортний образ. Вона одягла блакитні джинси, сіру футболку, а на талії зав'язала яскраво-помаранчеву толстовку. Не менш яскраво була одягнена і Стормі. Дівчинка красувалася в сірому костюмі з цікавим принтом з яскравих, але злегка страхітливих гарбузів. Доповнили наряд білі кеди і заплетене в незвичайну зачіску волосся. Сестри Стормі були також наряджені яскраво і незвично.

Такі тури дорослі влаштовують для дітей регулярно. Тут, на природі, діти можуть досхочу набігатися, награтися та поспілкуватися з тваринами. Кайлі опублікувала в своїх історіях багато веселих відео, що демонструють, що поїздка вдалася на славу.

Які ж вони милі! Кайлі Дженнер засипала мережу кумедними фото з дочкоюСтормі і Тру (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, Тревіс, який, за словами інсайдерів, бере найактивнішу участь у вихованні Стормі, поїздку пропустив. Нагадаємо, пара вирішила взяти паузу у відносинах. Але молоді люди продовжують спілкуватися і регулярно бачитися заради доньки. Сама Кайлі ніяк не коментує ситуацію. А ось все ті ж особи, наближені до сім'ї, розповідають у пресі, що сім'я Кайлі Дженнер дуже засмучена таким поворотом подій. Рідні дівчини сподіваються, що пара зможе подолати кризу і помиритися.

Кайлі Дженнер похвалилася пишними формами в спокусливому бікіні і новою зачіскою Кайлі Дженнер засвітила пружний "персик" в екстремально облягаючих джинсах
Новини України Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся