Які ж вони милі! Кайлі Дженнер засипала мережу кумедними фото з дочкою

Кайлі Дженнер і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Знаменитість готується до Хеллоуїна

Кайлі Дженнер обожнює свою дочку Стормі. Вона намагається брати дівчинку як в численні відрядження, так і на тусовки і світські виходи. А ще любить спеціально організувати тур «вихідного дня» на природу. Незадовго до Хеллоуїна вона вирішила влаштувати поїздку на ферму і гарбузовий ринок. 22-річна мільйонерка опублікувала у своєму мікроблозі кілька фото, якими розчулила усю мережу. На одних Кайлі тримає Стормі на руках, на інших фігурують і її племінниці – дочка Хлое Кардашьян Тру і дочка Роба Кардашьяна – Дрім Рене. «Нехай свято розпочнеться», – написала Кайлі під постом.

Стормі вивчає грядки (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для такого веселого заняття, як вибір гарбуза, Кайлі підібрала комфортний образ. Вона одягла блакитні джинси, сіру футболку, а на талії зав'язала яскраво-помаранчеву толстовку. Не менш яскраво була одягнена і Стормі. Дівчинка красувалася в сірому костюмі з цікавим принтом з яскравих, але злегка страхітливих гарбузів. Доповнили наряд білі кеди і заплетене в незвичайну зачіску волосся. Сестри Стормі були також наряджені яскраво і незвично.

Такі тури дорослі влаштовують для дітей регулярно. Тут, на природі, діти можуть досхочу набігатися, награтися та поспілкуватися з тваринами. Кайлі опублікувала в своїх історіях багато веселих відео, що демонструють, що поїздка вдалася на славу.

Стормі і Тру (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, Тревіс, який, за словами інсайдерів, бере найактивнішу участь у вихованні Стормі, поїздку пропустив. Нагадаємо, пара вирішила взяти паузу у відносинах. Але молоді люди продовжують спілкуватися і регулярно бачитися заради доньки. Сама Кайлі ніяк не коментує ситуацію. А ось все ті ж особи, наближені до сім'ї, розповідають у пресі, що сім'я Кайлі Дженнер дуже засмучена таким поворотом подій. Рідні дівчини сподіваються, що пара зможе подолати кризу і помиритися.