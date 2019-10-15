Від гидкого каченяти до королеви краси: як змінювалася зовнішність сестер Кардашьян до та після пластики

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вивчаємо б'юті-метаморфози сестер

Кім Кардашьян та її сестри – мабуть, найбільш відомі медійні особистості у світі. Вони постійно на виду, а тому шанувальники звикли до ідеальної форми губ, щок і носів. Зміни, які періодично відбуваються у зовнішності дівчат, не кидаються в очі. Втім, якби самі Кім, Кортні і Хлої не публікували архівні фото. Саме завдяки їм легко простежити, що природні дані сестер вельми відрізняються від ідеальної Instagram-картинки. Милуємося фото дівчат до і після пластики.

Кім Кардашьян

Законодавиця б'юті-трендів Кім давно опанувала мистецтвом контуринга, а також навчила йому півсвіту. Але як би вміло вона не висвітлювала одні зони обличчя і не приховувала інші, фахівці впевнені – без пластики тут не обійшлося.



Кім в юності (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так, порівняно з фото приблизно 10-річної давності у Кім явно змінився (в кращу сторону) овал лиця, ніс став більш витонченим, а губи – пухкими і трохи іншої форми. До того ж шкіра виглядає більш світлою, що говорить, на думку професіоналів, не про використання тональних засобів, а про спеціальні процедури.

Кім сьогодні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кортні Кардашян

Старша сестра знаменитого сімейства – 40-річна Кортні – створила собі образ найбільш виваженої, серйозної і ділової. Це стосується і пластики. Мати трьох дітей і бізнесвумен не стала робити кричущих змін у зовнішності, як, приміром, її молодша сестра Кайлі Дженнер, яку не дізнатися на ранніх фото.

Кортні в юності (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Кортні тільки злегка підняла брови, зробила так звану рідку підтяжку обличчя і позбулася за допомогою ботокса зморшок. Також неозброєним поглядом видно, що ніс і губи зірки стали більш правильної форми. Через що на багатьох фото вона стала дуже схожа на Кім.

Кортні сьогодні (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Хлое Кардашьян

Молодша з сестер Кардашьян, на якій зміни в зовнішності відбилися просто кардинально. Впізнати в цій блондинці з пухкими губами, точеним носом і чіткими вилицями пухку брюнетку, якою вона була на початку свого шляху, нелегко. Втім, як і знайти її архівні кадри: дівчина намагається по мінімуму згадувати минуле.

Хлое в юності (фото: instagram.com/khloekardashian)

Тим не менш, на рідкісних знімках навіть не фахівцеві з пластичної хірургії помітно, що щоки, ніс і губи дівчини змінили форму. Останній штрих – розмашисті "фірмові" брови, накладні вії і яскравий макіяж. Зірка Instagram готова!

Хлое сьогодні (фото: instagram.com/khloekardashian)