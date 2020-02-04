Колишній чоловік Ані Лорак розчулив унікальним фото доньки з сімейного архіву

Ані Лорак з докою і колишнім чоловіком (фото: instagram.com/anilorak)

Екс-чоловік співачки Мурат Налчаджиоглу поділився милим фотоколажем із донькою

Чоловік Ані Лорак, бізнесмен і ресторатор Мурат Налчджиоглу, рідко бачиться з 8-річною донькою Софією, адже дівчинка живе з мамою в Москві і ходить в місцеву елітну школу. Там вона часто виходить у світ з артисткою, а також обзавелася "зірковими" друзями. Наприклад, в листопаді минулого року дівчинка побувала на дні народження дочки Філіпа Кіркорова Алли-Вікторії. Також на початку листопада до неї в Москву прилетів тато. Разом з ним дівчинка навіть зняла навчальне відео, як робити іграшку-слайм. Тепер же Мурат розмістив в InstaStories фото доньки.

Соня обіймає собаку породи акіта-іну – точно таку ж, як у знаменитому фільмі "Хатіко". До речі, поряд зі знімком дівчинки розміщено фото пам'ятника вірному Хатіко, який розташований в Японії, в місті Токіо. Два кадри утворюють милий фотоколаж.

До речі, знімки в друкованому варіанти розміщені в альбомі, який тримає жінка (в кадрі видно тільки жіноча рука).

Фото: донька Ані Лорак, Софія (instagram.com/muratnalca)

Відомо, що Мурат деякий час після розлучення з Ані Лорак зустрічався з моделлю Самією Ахметовою, але в грудні минулого року пара розлучилася.

Свою кохану Мурат офіційно представив публіці лише після того, як його екс-дружина перестала приховувати роман з 26-річним саунд-продюсером лейблу Black Star Єгором Глібом. Пара багато часу проводить в США, куди артистка також часто бере свою дочку.

Фото: донька Ані Лорак з батьком (instagram.com/muratnalca)

Ані Лорак якось зізналася, що маленька Софія була частим свідком її сварок з колишнім чоловіком, тому розлучення не стало для дівчинки шоком. Тим не менш, вона любить тата і обожнює проводити з ним час.