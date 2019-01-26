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"Така молода, а вже сива": Дорофеву розкритикували за зміну іміджу (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.01.2019 - 09:29
"Така молода, а вже сива": Дорофеву розкритикували за зміну іміджу (фото)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зірка стала блондинкою

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва нарвалася на критику з боку прихильників через різку зміни іміджу. Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірка вирішила перефарбуватися в блондинку, і позує на камеру вже після проведення необхідних процедур. Примітно, що це сподобалося далеко не всім її шанувальникам.

&quot;Така молода, а вже сива&quot;: Дорофеву розкритикували за зміну іміджу (фото)

Фото: новий імідж Наді Дорофєєвої (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Чому ні?" – йдеться у підписі до фото.

У той же час частина шанувальників Дорофєєвої вважає, що їй краще перефарбуватися назад.

"Та скільки можна міняти колір волосся. Ти сама красива, талановита співачка для мене, але прошу, вистачить змінювати зачіски. Ти і так гарна", - сказала користувач Яна Малнева.

"Тобі більше йшло брюнеткою", - уточнила користувач Катя Мельник.

"Така молода, а вже сива", - сказав користувач Катя Деревенчук.

"Трохи посивіла вже від цього Позитиву поруч", - уточнив юзер Сергій Київ.

&quot;Така молода, а вже сива&quot;: Дорофеву розкритикували за зміну іміджу (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

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