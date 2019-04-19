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"Така ж красуня": Маша Єфросиніна показала рідкісне фото молодої мами

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2019 - 15:48
"Така ж красуня": Маша Єфросиніна показала рідкісне фото молодої мами
Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Шанувальники Єфросиніної засипали її маму компліментами

Маша Єфросиніна любить ділитися з шанувальниками різними моментами з життя. Адже відома українська телеведуча також встигла зарекомендувати себе як популярний блогер і мотиватор – Єфросиніна часто їздить містами України з виступами, в рамках яких ділиться з глядачами досвідом, дає поради і т. д.

На instagram-сторінці Маші можна побачити не тільки її супер стильні образи, але і фото з чоловіком (бізнесмен Тимур Хромаєв), а також дітьми – дочкою Наною і сином Сашком. А ось хто рідкісний "гість" серед постів телеведучої – так це її мама. Частіше можна помітити фото з сестрою Єлизаветою Ющенко.

І ось, шанувальники Єфросиніної отримали від неї справжній подарунок. Вперше за довгий час телеведуча і блогер показала фото своєї мами Людмили. Слід зазначити, що Маша дуже схожа на свою маму. Більш того, жінка неймовірно виглядає свіжо і молодо.

Відповідний знімок з'явився на instagram-сторінці mashsh.wear. Справа в тому, що нещодавно Єфросиніна оголосила про запуск власного бренду домашнього одягу. Не дивно, що прорекламувати новинки погодилась і мама Маші.

Жінка позує в кріслі, в затишному одязі, в домашній обстановці. А на колінах тримає собачку.

Мама Маші Єфросиніної – Людмила

Мама Маші Єфросиніної – Людмила (фото: instagram.com/mashsh.wear)

"Моя найкраща в світі мамуся", - прокоментувала знімок сама Маша.

Шанувальники Єфросиніної також залишили свої відгуки:

  • "Яка красива мама!"
  • "Фантастическая женщина"
  • "Мама Ваша - прекрасная модель"
  • "Мама така ж красуня як і Ви, Маша"
  • "Мама такая же жизнерадостная и красивая, как и Вы"
  • "Красуня"

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна блиснула розкішною фігурою в total black образі за € 9000.

Також Маша якось відверто висловилася про себе і чесно сказала, що вона – не ідеальна дівчинка. Маша зазначила, що робила і робить помилки, як і всі люди, але саме вони здатні привести до успіху і дати цінний життєвий урок.

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