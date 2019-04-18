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Маша Єфросиніна блиснула розкішною фігурою в total black образі за € 9000 (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2019 - 11:04
Маша Єфросиніна блиснула розкішною фігурою в total black образі за € 9000 (відео)
Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Телеведуча блищала в нарядах Balmain

Маша Єфросиніна – часта гостя на світських вечірках. Нещодавно відома телеведуча і блогер відвідала відкриття першого бутіка всесвітньо відомого бренду Balmain в Києві. Звичайно ж, перед камерами Маша з'явилася у воістину розкішному повністю чорному образі.

Зазначимо, що ключові наряди на Маші – від Balmain! Так, для стильного виходу Єфросиніна вибрала виграшну комбінацію. На телеведучій – чорне приталене пальто в підлогу з масивними золотими ґудзиків. Вартість такої обновки на офіційному сайті бренду складає € 2 950.

Також образ доповнює розкішне вечірнє плаття з прозорими вставками, декороване штучними діамантами. Вартість схожого сукні становить близько € 4590.

Також родзинка образу – кругла сумочка на металевому ремінці за € 990.

Відповідні відео з'явилися в розділі сторіз на instagram-сторінці Єфросиніної. Також відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

 

Зазначимо, що Маша Єфросиніна також дуже часто виступає в різних містах України з різними мотиваційними виступами, де ділиться досвідом. При цьому телеведуча також часто у своїх соцмережах пише різні надихаючі пости.

До прикладу, не так давно Єфросиніна докладно розповіла, що допомагає їй боротися зі стресами. Як з'ясувалося, це питання їй задають десятки разів на всіх публічних заходах. За словами Маші, вона відпочиває морально і фізично дома. Та це можуть бути як посиденьки з чоловіком і вином, так і прибирання.

Також Маша якось відверто висловилася про себе і чесно сказала, що вона – не ідеальна дівчинка. Маша зазначила, що робила і робить помилки, як і всі люди, але саме вони здатні привести до успіху і дати цінний життєвий урок.

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