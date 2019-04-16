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Маша Єфросиніна відверто висловилася про себе: Не ідеальна дівчинка

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2019 - 16:59
Маша Єфросиніна відверто висловилася про себе: Не ідеальна дівчинка
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча поділилася мотивуючими думками про вплив помилок на успіх

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна є для своїх шанувальників прикладом стилю і зразком професіоналізму. Вони залюбки прислухаються до життєвої мудрості і досвіду, якими знаменитість ділитися на семінарах і своїх сторінках у соцмережах. Маша неодноразово піддавалася критиці за свої переконання, особливо, коли справа стосувалася питань дієти і зайвої ваги, втім, зірка навчилася легко справлятися з цим і відкрито зізнається – вона не ідеальна, але постійно самовдосконалюється. Про це ведуча написала в сторіз Instagram.

Маша зазначила, що робила і робить помилки, як і всі люди, але саме вони здатні привести до успіху і дати цінний життєвий урок.

"Я не ідеальна дівчинка, я робила і, сподіваюся, буду робити помилки! Є в них щось дуже потужне, рушійне і творче! Помилки приводять до успіху – це факт, доведений моїм життям", - констатувала вона.

Маша Єфросиніна відверто висловилася про себе: Не ідеальна дівчинка

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше ведуча вже ділилася своєю життєвою філософією і розповідала, що навчилася шукати щастя в простих, повсякденних речах, які її оточують.

"Кожен день я намагаюся розгледіти красу - в перехожому, у випадковому місці, всередині співрозмовника, у висловленні... Така раптово виявлена краса додає сили і змушує посміхатися", - зізналася знаменитість.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна полонила своїм стильним і оригінальним вбранням, в якому виступила у Львові в рамках мотиваційної зустрічі-лекції.

До слова, Маша Єфросиніна просто і дохідливо пояснила, як змусити мрії стати реальністю. Вона показала зрозумілу, але дієву формулу досягнення успіху.

До речі, Маша Єфросиніна не боїться здаватися смішною і кумедною. Так, вона показала "божевільний" танець у вбранні з 90-х.

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