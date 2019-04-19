"Такая же красотка": Маша Ефросинина показала редкое фото молодой мамы

Маша Ефросинина (фото: пресс-служба ТК "Украина")

Поклонники Ефросининой засыпали ее маму комплиментами

Маша Ефросинина любит делиться с поклонниками различными моментами из жизни. Ведь известная украинская телеведущая также успела зарекомендовать себя как популярный блогер и мотиватор – Ефросинина часто ездит по городам Украины с выступлениями, в рамках которых делится со зрителями опытом, дает советы и т.д.

На instagram-страничке Маши можно увидеть не только ее супер стильные образы, но и фото с супругом (бизнесмен Тимур Хромаев), а также детьми – дочкой Наной и сыном Сашей. А вот кто редкий "гость" среди постов телеведущей – так это ее мама. Чаще можно заметить фото с сестрой Елизаветой Ющенко.

И вот, поклонники Ефросининой получили от нее настоящий подарок. Впервые за долгое время телеведущая и блогер показала фото своей мамы Людмилы. Следует отметить, что Маша очень похожа на свою маму. Более того, женщина выглядит невероятно свежо и молодо.

Соответствующий снимок появился на instagram-страничке mashsh.wear. Дело в том, что недавно Ефросинина объявила о запуске собственного бренда домашней одежды. Не удивительно, что прорекламировать новинки согласилась и мама Маши.

Женщина позирует в кресле, в уютной одежде, в домашней обстановке. А на коленях держит собачку.

Мама Маши Ефросининой – Людмила (фото: instagram.com/mashsh.wear)

"Моя найкраща в світі мамуся", - прокомментировала снимок сама Маша.

Поклонники Ефросининой также оставили свои отзывы:

"Яка красива мама!"

"Фантастическая женщина"

"Мама Ваша - прекрасная модель"

"Мама така ж красуня як і Ви, Маша"

"Мама такая же жизнерадостная и красивая, как и Вы"

"Красуня"

Напомним, ранее Маша Ефросинина блеснула роскошной фигурой в total black образе за € 9000.

Также Маша как-то откровенно высказалась о себе и честно сказала, что она – не идеальная девочка. Маша отметила, что делала и делает ошибки, как и все люди, но именно они способны привести к успеху и преподать ценный жизненный урок.