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Дівчина-лілія: Маша Єфросиніна блиснула фігурою в незвичайному образі (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 10:31
Дівчина-лілія: Маша Єфросиніна блиснула фігурою в незвичайному образі (фото)
Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

Єфросиніна в черговий раз показала спортивну фігуру

Маша Єфросиніна – одна з найбільш стильних телеведучих України. Вона постійно балує шанувальників яскравими і трендовими образами, вміло поєднуючи різні вбрання. Під час своєї чергової мотиваційної лекції, яка пройшла на вихідних у Львові, Єфросиніна показала новий модний лук. При цьому вельми оригінальний.

Так, на сцену перед мешканцями Львова Єфросиніна вийшла в незвичайному жакеті-платті яскравого бузкового кольору. По суті, це піджак, але з розкльошеним, наче спідниця, подолом. Образ доповнюють бордові штани, а також босоніжки на шпильці. Ділова зачіска – зібране в тугий пучок волосся.

Маша Єфросиніна

Стильна Мша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зазначимо, що Єфросиніна дуже часто їздить містами України з різними виступами, під час яких іменита телеведуча ділитися досвідом і мотивацією, розповідає про свої бізнес-секрети і т. д. Ведуча навіть зазначила, що у Львові був один з кращих її виступів.

"З першої хвилини ТАКА хвиля тепла і заряду, що я по праву можу назвати цей виступ одним з найкращих ... Спасибі вам, дівчатка, за вашу увагу, за відвертість та довіру своїх таємниць!" – дякує Єфросиніна.

Дівчина-лілія: Маша Єфросиніна блиснула фігурою в незвичайному образі (фото)

Більш того, Єфросиніна підкреслила, що весь її минулий тиждень був не найвдалішим – дуже стресовий. І давно вона не пам'ятає таких днів.

"Вже добу я читаю ваші відгуки, дивлюся ваші сторіз з мого виступу і отримую ваші повідомлення, мої дорогі Львів'янки! І немає в мене ніяких слів, щоб описати свій стан! Ну як немає, у звичайних словах його не опишеш! Тому ось одне моє вам визнання: паршивий буі у мене минулий тиждень, ну, зараза, такий паршивий і стресовий, що я і не пригадаю давненько таких днів, коли одні дурні новини змінюються ще більш негативними", - пише Єфросиніна

Маша Єфросиніна у Львові

Маша Єфросиніна у Львові

Стильна Маша Єфросиніна у Львові (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники телеведучої поспішили залишити свої відгуки під її новими фото і зізнаннями:

  • "Маша, ни разу не была и не слышала Ваши выступления но читая Ваши сообщения с уверенностью могу сказать что Вы - пример Женщины. Настоящей и невероятно сильной Женщины"
  • "Зустріч була неймовірна!!! Настільки відкрита, щира та легка атлосфера, яку Ви вмієте створити!!! Вперше була на Вашій зустрічі, це не до порівняння що раніше лише гортала як розповіді в інстаграм)! Очікую нової теми та Вашого приїзду у Львів! Я з Вами!!!"
  • "Дякую вам!! Ваші слова дуже надихають"
  • "Маша, Ви неймовірна жінка! Всі слова подяки і компліментів, які тільки можна написати - Все Вам і для Вас"
  • "Ви неймовірна жінка. Краса - це ви"
  • "Ух, Машка, показала ножки.... Ммм"
  • "Ви неймовірна!"
  • "Какой красивый пиджак!"

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна лаконічно пояснила, як здійснити мрії.

Також стильна Єфросиніна поділилася надихаючим лайфхаком.Телеведуча зізналася, що кожен день намагається розгледіти красу у всіх і у всьому.

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