"Так ось ти яка, весна": Лілія Ребрик вразила сяючим виглядом

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик прикрасила зачіску вінком із живих квітів

Лілія Ребрик показала перші фото зі своєї недавньої яскравій фотосесії. Нагадаємо, що іменита телеведуча показала лише бекстейдж романтичного фотосету, під час якого, за припущеннями шанувальників, приміряла образ лісової Мавки. Тепер же думка дещо змінилася.

Так, Ребрик позує в білосніжній сукні, що підкреслює тонку талію ведучої. На ній також бачимо легкий тренч пісочного кольору. Прикраси у вигляді сережок з каменями. Але безумовно, головна фішка образу – польові квіти, з яких зроблено вінок для Лілії. Він гармонійно вплетений в зачіску ведучоъ. Також в обох руках 37-річна телеведуча тримає пишні букети з ніжних білих квіточок.

Не дивно, що такий образ викликав у шанувальників Лілії виключно теплі весняні асоціації, незважаючи на похмуру погоду за вікном. Багато назвали свою улюбленицю "уособленням Весни".

Промениста Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Весни і сонячного настрою Вам трохи в стрічку! Попри дощ та мряку... просто усміхніться)" - зворушливо підписала яскраве фото Лілія.

Шанувальники ведучої поспішили залишити захоплені відгуки під її новим знімком:

Весняночка! Дуже гарна!!

Какая красивая женщина!

Какой нежный образ, супер!

Дуже гарна задумка для фото!

Весна - ось вона яка.

Асоціація до фото: Весна іде! Весні дорогу! Казково!

Дівчина-дівчина, юна весна, звідки приходить ніхто не зна)

Красотка!

Ліля, ви неймовірні, завжди надихаюсь вами!!

Боженько милий.... який же образ прекрасний... ну прямо такий ніжно-весняний... Такий невагомий... такий квітучий... навіть хочеться потерти екран, як в тих каталогах, і відчути той аромат))

Потрясающее фото!

Лилия, вы шикарны!

Нагадаємо, нещодавно в Києві пройшла щорічна церемонія "Жінка України", яку також відвідала Лілія Ребрик. На світському заході Лілія блищала в розкішній білій сукні з великими воланами.

Також на церемонії Ребрик зустріла свою колегу - ведучу Катю Осадчу. Осадча вибрала яскравий total red образ - тренд сезону весна-літо 2019. Телеведуча позувала у яскравому літньому платті, довершуючи свій образ трендовим аксесуаром - обручем.