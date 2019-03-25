Дівчина-весна: Лілія Ребрик полонила фотосесією в образі лісової Мавки

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поки що показала яскравий бекстейдж зйомки

Лілія Ребрик з настанням весни вирішила побалувати себе новою фотосесією. На цей раз без "гламуру" або студійних постановок. Відома українська телеведуча постала в дивовижному образі "весняної феї" або "лісової Мавки" – як припустили шанувальники Ребрик в коментарях під її новими фото.

На знімках Лілія позує в простому білому платті з об'ємними рукавами-ліхтариками. З аксесуарів – тільки сережки з камінням. Волосся зібране в елегантну зачіску на потилиці. Мейкап – максимально наближений до натурального.

Але головне не це. У романтичній фотосесії важливий інший "аксесуар". В руках Лілія Ребрик тримає букет білих польових квітів. З таких же кольорів зроблений вінок, який прикрашає голову ведучої. В цілому образ вийшов дійсно якийсь легкий.

Романтична Лілія Ребрик в новій фотосесії (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

При цьому сама Лілія підкреслила, що це тільки бекстейдж зйомки. Сама вона вже з нетерпінням чекає її яскравих результатів.

"Сьогодні у мене була дуже красива уквітчана фотосесія. Вже з нетерпінням чекатиму фото, покажу обов`язково. Відкрила для себе польові квіти- гіпсофіли (як на фото). Вони нереальні. Ще біла сукня... , і мені здається ідеальний образ для сучасної ніжної нареченої... Може хто зараз якраз в пошуку", - підписала свої фото Ребрик.

Ніжна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Безумовно, шанувальники телеведучої не змогли пройти повз такої розкішної зйомки. І поспішили залишити свої захоплені відгуки.

"Ви просто чарівні"

"Сучасна Мавка"

"Така ніжна, повітряна, просто як хмарка - прозора і легка!"

"Яка Ви, Ліля, красива, дай Вам Боже здоров'я"

"Прям як лісова мавка! Дуже класно!"

"Ви гарна й позитивна! Були білі ліліі"

"Дуже ніжна і весняна!"

"Ви тут дуже гарна))) Мавка)"

"Ви тут дуже красиві, схожі на лісову "мавку"

"Дуже красивий образ Такі романтичні квіточки!"

"Вау, просто розкішно! У мене теж були білі троянди)"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик здивувала пластичним піруетом на дивані (відео).

Також Лілія продемонструвала стильний образ в елегантній сукні, підкресливши тонку талію.