"Так вот ты какая, весна": Лилия Ребрик поразила сияющим видом

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик украсила прическу венком из живых цветов

Лилия Ребрик показала первые фото со своей недавней яркой фотосессии. Напомним, что именитая телеведущая показала лишь бекстейдж романтичного фотосета, во время которого, по предположениям поклонников, примерила образ лесной Мавки. Теперь же мнение немного изменилось.

Так, Ребрик позирует в белоснежном платье, которое подчеркивает тонкую талию ведущей. На ней также видим легкий тренч песочного цвета. Украшения в виде сережек с камнями. Но безусловно, главная фишка образа – полевые цветы, из которых сделан венок для Лилии. Он гармонично вплетен в прическу ведущей. Также в обеих руках 37-летняя телеведущая держит пышные букеты из нежных белых цветочков.

Не удивительно, что такой образ вызвал у поклонников Лилии исключительно теплые весенние ассоциации, несмотря на хмурую погоду за окном. Многие назвали свою любимицу "олицетворением Весны".

Лучезарная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Весни і сонячного настрою Вам трохи в стрічку! Попри дощ та мряку... просто усміхніться)" - трогательно подписала яркое фото Лилия.

Поклонники ведущей поспешили оставить восторженные отзывы под ее новым снимком:

Весняночка! Дуже гарна!!

Какая красивая женщина!

Какой нежный образ, супер!

Дуже гарна задумка для фото!

Весна - ось вона яка.

Асоціація до фото: Весна іде! Весні дорогу! Казково!

Дівчина-дівчина, юна весна, звідки приходить ніхто не зна)

Красотка!

Ліля, ви неймовірні, завжди надихаюсь вами!!

Боженько милий.... який же образ прекрасний... ну прямо такий ніжно-весняний... Такий невагомий... такий квітучий... навіть хочеться потерти екран, як в тих каталогах, і відчути той аромат))

Потрясающее фото!

Лилия, вы шикарны!

Напомним, недавно в Киеве прошла ежегодная церемония "Жінка України", которую также посетила Лилия Ребрик. На светском мероприятиии Лилия блистала в роскошном белом платье с крупными воланами.

Также на церемонии Ребрик встретила свою коллегу - ведущую Катю Осадчую. Осадчая выбрала яркий total red образ - тренд сезона весна-лето 2019. Телеведущая позировала в ярком летнем платье, довершив свой образ трендовым аксессуаром - обручем.