Є свій кайф: Регіна Тодоренко поділилася важливим спостереженням після пологів

Телеведуча розповіла про проблему, з якою зіткнулася на відпочинку

Регина Тодоренко, которая недавно извинилась перед мужем, рассказала о непривычной для нее ситуации в Дубае. Своей историей она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

По совам популярной телеведущей, ее сильно удивил трафик из колясок. Она заявила, что Дубай - это город для семейного отдыха, и все в нем устроено для удобства родителей и детей, кроме колясочного трафика.

Тодоренко сообщила, что она стояла в очереди в лифт около 15 минут из-за того, что в лифт вмещается только 2 коляски. При этом она еще и вышла не на том этаже.

"Раньше я всего этого не замечала, ведь была супер-мобильной: только рюкзак, кроссовки и я, теперь же все изменилось, но в этих переменах есть свой кайф", - рассказала Регина.

Она также подчеркнула, что ей еще предстоит многому научиться, и ко многим вещам приловчиться. Тодоренко также поздравила всех женщин с 8 марта и поделилась новым фото с отдыха.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что Регина Тодоренко сейчас работает и отдыхает с сыном в ОАЭ. При этом в соцсети телеведущая опубликовала "уставшее" фото без макияжа.

Ранее сообщалось, что Тодоренко блеснула роскошными ножками в стильной мини-юбке.